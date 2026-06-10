Cae una banda en Sevilla que ocultaba 200 kilos de marihuana entre bolsas de patatas fritas

La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una red dedicada al tráfico de drogas en el sur de España. Los agentes han desmantelado una organización criminal que operaba en la provincia de Sevilla y que había ideado un peculiar método de ocultación para su mercancía ilegal: camuflar los estupefacientes entre bolsas de patatas fritas preparadas para su distribución comercial.

El saldo total de esta intervención policial se ha cerrado con la detención de cinco personas, acusadas de supuestos delitos contra la salud pública. Asimismo, los efectivos han logrado incautarse de un total de 200 kilogramos de cogollos listos para su venta, así como otros 85 kilos correspondientes a plantas en distintas fases de crecimiento.

Las investigaciones, según ha detallado la propia institución policial, dieron comienzo el pasado mes de abril. En aquel momento, las fuerzas de seguridad detectaron una serie de movimientos anómalos en el entorno de una nave industrial situada en el municipio sevillano de La Luisiana. Tras establecer el pertinente dispositivo de vigilancia, los agentes decidieron proceder a la inspección pormenorizada de las instalaciones.

El arresto de tres individuos

Fue durante este minucioso registro cuando interceptaron un camión de transporte aparentemente normal, cuya carga declarada consistía en aperitivos. Sin embargo, ocultas entre la mercancía lícita, los policías hallaron numerosas bolsas envasadas al vacío que contenían 166 kilos de marihuana. Esta primera fase del operativo culminó con el arresto de tres individuos, para los cuales la autoridad judicial ordenó su inmediato ingreso en prisión provisional.

Esta segunda fase culminó en el mes de mayo, cuando los efectivos ejecutaron un registro domiciliario en la pedanía de Marismillas, en el término municipal de Las Cabezas de San Juan. En esta parcela, las autoridades desmantelaron una plantación exterior, se incautaron de otros 35 kilos de cogollos procesados y detuvieron a otros dos varones, completando la total desarticulación de la estructura.