Un millón de euros por entrar al quirófano y salir parapléjico

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha indemnizado con un millón de euros a un ciudadano que, tras someterse a una intervención quirúrgica en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, sufrió graves secuelas neurológicas de carácter irreversible.

Los hechos que han originado esta condena se remontan al 28 de noviembre del año 2013. En aquella fecha, el afectado, que entonces tenía 71 años, ingresó en el centro hospitalario manchego para ser tratado de un aneurisma de aorta abdominal. Sin embargo, el procedimiento en el quirófano no se desarrolló conforme a la buena praxis médica que cabría exigir.

Tras finalizar la cirugía, los facultativos comprobaron que el enfermo presentaba una lesión medular isquémica de extrema gravedad. El cuadro clínico se diagnosticó rápidamente como una lesión tipo cola de caballo completa, cuyos dolorosos efectos resultan asimilables a una paraplejia. Como consecuencia directa de la intervención, el varón padeció una pérdida total de la movilidad en las extremidades inferiores, así como una ausencia de control de esfínteres y la pérdida absoluta de sensibilidad desde la zona dorsal de su cuerpo.

La asociación El Defensor del Paciente ha informado en un comunicado de que el perjudicado ya ha recibido la indemnización, tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo a finales de 2025 en la que se reconocía la responsabilidad patrimonial de la Administración por la asistencia sanitaria prestada con ocasión de una intervención quirúrgica para el tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal.

Irregularidades incomprensibles

La sentencia judicial subraya diversas irregularidades incomprensibles cometidas por el equipo médico. En primer lugar, los médicos decidieron de manera unilateral llevar a cabo la intervención empleando la técnica de cirugía clásica. El tribunal considera probado que el paciente no fue debidamente informado acerca de la posibilidad de utilizar una endoprótesis endovascular. Esta alternativa terapéutica resultaba notablemente menos invasiva y conllevaba menos riesgos asociados, pero ni siquiera consta en los registros que los facultativos llegaran a valorar su viabilidad. En este sentido, la resolución recuerda que el enfermo tiene el derecho fundamental a conocer todas las opciones disponibles para poder prestar un consentimiento verdaderamente informado.

A esta grave ocultación de información, el fallo suma una serie de negligencias durante la propia operación que influyeron de manera determinante en el trágico desenlace. El juez destaca especialmente una situación de hipotensión mantenida a lo largo de prácticamente toda la intervención quirúrgica, además de una deficiente respuesta y asistencia médica en el instante crítico en que se evidenciaron los primeros síntomas de la lesión.

Por último, el juzgado se muestra implacable con la actitud de la Administración sanitaria. La sentencia censura la falta de aportación del protocolo quirúrgico completo, un documento indispensable para poder reconstruir los hechos con precisión. Asimismo, el tribunal afea duramente que el Sescam mantuviera un injustificable silencio administrativo frente a la reclamación inicial presentada en 2014, eludiendo sus responsabilidades durante más de una década. Finalmente, la compañía aseguradora del ente público y el afectado han formalizado este histórico acuerdo compensatorio.