Abandonan a sus hijos en un hotel para irse de fiesta, y dos de ellos dan positivo en cocaína

La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos individuos, un hombre de 41 años y una mujer de 28, acusados de un presunto delito de abandono de menores. Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento hotelero situado en la localidad malagueña de Benalmádena, donde la pareja, de nacionalidad británica, dejó sin supervisión a sus tres hijos para, presuntamente, salir a disfrutar del ocio nocturno en la zona.

El suceso se desencadenó durante la noche del pasado miércoles. Las fuerzas de seguridad fueron alertadas sobre la situación en la que se encontraban los menores, que tienen seis meses, un año y cuatro años. Según las primeras informaciones, los pequeños fueron hallados en las zonas comunes del recinto sin la compañía de ningún adulto.

Al personarse los agentes en el lugar de los hechos, comprobaron que el hermano mayor, de tan solo cuatro años de edad, había asumido el cuidado de los otros dos bebés ante la ausencia de sus padres. Las mismas fuentes policiales indicaron que el estado de la habitación en la que se hospedaba la familia presentaba unas condiciones de insalubridad y un notable desorden.

Dos de los hermanos, positivos en cocaína

Ante la gravedad del escenario, los efectivos policiales decidieron trasladar de urgencia a los tres menores a un centro hospitalario de la provincia para someterlos a una revisión médica exhaustiva. El resultado de las pruebas toxicológicas practicadas arrojó que dos de los hermanos dieron positivo en restos de cocaína.

Tras su arresto, el hombre y la mujer fueron trasladados a dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente. En estos momentos, los tres niños ya se encuentran bajo la custodia de una familia de acogida de urgencia.