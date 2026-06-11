La Policía Nacional ha procedido a la identificación de un grupo de entre cinco y seis varones, con edades comprendidas entre los 11 y los 12 años, por su presunta participación en una agresión sexual grupal cometida contra una compañera de clase de la misma edad.

Los hechos tuvieron lugar en la provincia de Burgos durante la celebración de una fiesta de cumpleaños en un local privado. Al tratarse de individuos con menos de 14 años, todos ellos son considerados inimputables ante la ley.

El suceso se produjo a mediados del pasado mes de mayo, fuera de las instalaciones del centro educativo donde estudian tanto la víctima como los supuestos autores. Según la información publicada por el periódico Diario de Burgos, fue la familia de la niña quien tomó la decisión de presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades tras tener conocimiento detallado de lo ocurrido en esta celebración infantil.

Una vez formalizada la denuncia, los agentes iniciaron las pesquisas. Dado que la corta edad de los implicados impide cualquier tipo de acción penal contra ellos, la Policía Nacional se ha limitado a identificar a los presuntos responsables y a trasladar el atestado completo a la Fiscalía de Menores.

La expulsión de los chicos

La dirección del colegio tomó la firme resolución de expulsar a los chicos implicados durante un plazo de cinco días inmediatamente después de conocerse la gravedad del asunto. Pasado este tiempo, los estudiantes han sido readmitidos en las aulas. Sin embargo, han sido separados del resto de la clase junto con otros compañeros en un intento por evitar lo que el centro ha definido como su posible "estigmatización social y académica".

Por su parte, la víctima directa del ataque también ha reanudado su actividad escolar ordinaria. Fuentes conocedoras del entorno advierten de que la joven todavía padece serias secuelas físicas y emocionales derivadas directamente de la agresión sufrida.