Buscan a un menor desaparecido tras hacer una excursión en moto de agua en Rosas (Gerona)

Un amplio dispositivo de emergencia trabaja sin descanso para localizar a un joven de dieciséis años que desapareció este miércoles mientras realizaba una actividad acuática en la localidad gerundense de Rosas. Según ha informado Salvamento Marítimo, entidad que coordina gran parte del operativo, se ha desplegado un contingente que incluye unidades por tierra, mar y aire para intentar dar con el paradero del adolescente lo antes posible.

Los hechos ocurrieron cuando el joven participaba en una ruta guiada en moto acuática junto a otros compañeros. Por motivos que aún se están investigando, el chico se separó del grupo principal con la intención de regresar al puerto antes de tiempo. El plan previsto era que esperase al resto de los integrantes de la excursión en las instalaciones desde donde habían partido.

Continúa la búsqueda de un menor, de 16 años, desaparecido con una moto de agua, durante una excursión guiada en #Roses.

El aviso se recibió anoche, cuando los responsables de la empresa vieron que el joven no llegaba a Santa Margarida, donde estaba previsto que se encontrara con… pic.twitter.com/WjJ8L447Xi — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) June 11, 2026

Sin embargo, al concluir la ruta y llegar los demás participantes al punto de encuentro, el menor no se encontraba allí. Tras una primera comprobación sin éxito por la zona, los responsables de la empresa de alquiler encargada de proporcionar las motos de agua se pusieron en contacto con las autoridades competentes para dar la voz de alarma sobre su extraña ausencia.

De forma inmediata, el Centro de Salvamento Marítimo ubicado en Barcelona y la Capitanía Marítima de Palamós asumieron la coordinación del caso. Durante la jornada de este jueves, el dispositivo de búsqueda continúa plenamente activo, peinando tanto la bahía de Rosas como las áreas limítrofes. Para ello, se están empleando embarcaciones de rescate rápido y helicópteros que rastrean desde el aire cualquier indicio sobre el agua.

De forma paralela a las labores marítimas, los equipos de emergencia han organizado batidas por la costa. En este despliegue terrestre participan efectivos de los Bomberos de la Generalidad, agentes de la Guardia Civil y patrullas de la Policía Local de Rosas, quienes revisan palmo a palmo calas, acantilados y el propio entorno portuario, contemplando la posibilidad de que el joven hubiera podido alcanzar la orilla por sus propios medios.

Por el momento, todas las hipótesis se mantienen abiertas. Las autoridades apelan a la prudencia y recuerdan la importancia de extremar las precauciones en este tipo de actividades náuticas, al tiempo que piden la máxima colaboración ciudadana. Si algún navegante o transeúnte avistó una moto de agua solitaria durante la tarde del miércoles en las inmediaciones del litoral gerundense, cualquier información podría resultar fundamental para el operativo de rescate.