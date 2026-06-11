Dos muertos y varios heridos, entre ellos ocho bomberos, en un grave incendio en Magaluf

Dos personas han fallecido este jueves de madrugada en un incendio declarado en un bloque de viviendas de Magaluf, en Mallorca. Además, según la información facilitada por los servicios de emergencias, hay 24 heridos, entre ellos ocho bomberos. El suceso se ha producido en un edificio situado en el número 15 de la calle Martín Ros García, en la zona de Punta Ballena.

Según han informado fuentes sanitarias, cuatro personas han tenido que ser evacuadas para recibir asistencia médica a consecuencia del incendio. Dos de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario Son Llàtzer, mientras que los otros dos han sido derivados al Hospital Universitario Son Espases, según los datos facilitados por los servicios de emergencia –uno de los ingresados en Son Espases se encontraría en estado grave–.