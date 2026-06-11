La Guardia Civil ha detenido a tres hombres de entre 21 y 32 años cuando presuntamente intentaban robar en una subestación eléctrica en la central de la localidad cacereña de Almaraz, donde habían realizado un butrón para acceder al interior de la instalación.

Los agentes se desplazaron al lugar tras detectar la existencia de un agujero de grandes dimensiones en una de las paredes de la subestación. A partir de ahí, iniciaron la búsqueda de los responsables en las inmediaciones.

En paralelo, dos agentes que se encontraban fuera de servicio localizaron una furgoneta en el término municipal de Almaraz, cuyos ocupantes estaban manipulando y ocultando diversos objetos.

Herramientas preparadas para el robo

Durante la identificación de los sospechosos, los agentes comprobaron que portaban varias herramientas presuntamente destinadas a la comisión del robo. Entre el material intervenido se encontraba una sierra mecánica "aún caliente", lo que indicaba un uso reciente, además de bufandas tubulares y guantes anticorte.

La información fue trasladada a una patrulla en servicio, que con el apoyo de los agentes intervinientes procedió a la detención de los tres varones, al considerarlos presuntamente relacionados con los hechos. Los arrestados fueron trasladados a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias y su puesta a disposición judicial.

Según la Guardia Civil, la actuación rápida de los agentes resultó determinante para evitar la consumación del robo en la subestación eléctrica de la central nuclear. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Navalmoral de la Mata.