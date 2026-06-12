Beret niega "rotundamente" la agresión sexual y prepara acciones legales por las acusaciones

El cantante y compositor sevillano Francisco Javier Álvarez Beret ha negado "rotundamente" ser el autor de una presunta agresión sexual ocurrida en Sevilla el pasado mes de abril, por la que fue detenido el jueves 11 de junio y puesto en libertad con cargos ese mismo día. La negación se difundió mediante un comunicado de su oficina de representación, Urbania Entertainment.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia, el juez del Juzgado número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, en funciones de guardia, impuso como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y de aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, además de la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses. El artista se encuentra en libertad provisional.

Confianza en la inocencia

De forma inicial se le atribuye un presunto delito de agresión sexual recogido en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal. La causa la investiga el Juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

En su comunicado, la representación expresa su "absoluta confianza en la inocencia de Beret ante las graves acusaciones que se han hecho públicas en los últimos días" y asegura haber reforzado su defensa mediante la contratación de un equipo jurídico especializado que trabajará "para acreditar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él". La oficina sostiene estar "plenamente convencida" de la inocencia del artista y confía en que la investigación permita "esclarecer los hechos y restablecer la verdad".

Urbania Entertainment defiende además la presunción de inocencia del cantante, al recordar que toda persona tiene derecho a que cualquier acusación "sea investigada y valorada con objetividad, rigor y respeto a las garantías legales". La representación avanza que ejercerá "cuantas acciones civiles y penales resulten procedentes" frente a quienes hayan formulado, difundido o contribuido a propagar lo que califica de acusaciones falsas, que, asegura, han causado "graves perjuicios personales, familiares, profesionales, económicos y reputacionales".

Conciertos cancelados y gira en el aire

La oficina ha subrayado que seguirá colaborando con las autoridades competentes y que mantendrá su "apoyo absoluto" a Beret y a su entorno durante el proceso, además de agradecer las muestras de apoyo recibidas de seguidores, compañeros y colaboradores.

Las consecuencias para su agenda fueron inmediatas. Varios municipios cancelaron los conciertos previstos en el marco de su gira Lo Bello y lo Roto, programada para los próximos meses, con fechas suspendidas en Armilla (Granada), Rubí (Barcelona) y Elche (Alicante). Pese a ello, el artista mantiene su gira internacional, prevista para comenzar en Londres el 16 de noviembre, que podrá celebrar si recupera el pasaporte retirado por el juzgado.