Investigado por la muerte de tres cachorros tirados a la basura en Córdoba

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito contra los animales tras esclarecer el abandono de tres cachorros de perro recién nacidos en un contenedor de residuos soterrado de la localidad cordobesa de Encinas Reales. Los animales fueron rescatados con vida en dos de los casos, aunque finalmente los tres murieron debido a las condiciones derivadas del abandono.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que iniciaron las pesquisas después de recibir un aviso ciudadano sobre la presencia de varios cachorros en el interior de un contenedor.

Dentro de una bolsa de basura

Los hechos se remontan al pasado mes de noviembre, cuando varios vecinos y miembros de la Asociación Protectora de Animales Patitas Solidarias alertaron del hallazgo de una bolsa de basura en el interior de un contenedor soterrado. En su interior se encontraban tres cachorros de perro recién nacidos, uno de los cuales ya había fallecido cuando fue localizado. Los otros dos animales fueron rescatados con vida, aunque presentaban un estado de extrema debilidad debido a las circunstancias en las que habían permanecido.

Tras el rescate, los cachorros recibieron atención por parte de profesionales veterinarios y voluntarios que intentaron salvarles la vida. Sin embargo, según ha informado la Guardia Civil, los tres animales terminaron falleciendo como consecuencia de las condiciones derivadas de su abandono.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Seprona incluyeron inspecciones y diversas gestiones de investigación para determinar el origen de los animales. La Guardia Civil destaca que la colaboración ciudadana resultó clave para avanzar en las pesquisas y reunir los indicios necesarios. Fruto de estos trabajos, los agentes lograron identificar a una persona cuya presunta implicación en los hechos está siendo investigada. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.