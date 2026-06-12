Salen a la luz mensajes entre Jonathan Andic y su padre: "Pensabas que era capaz hasta de matarte"

La muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha desencadenado una tormenta judicial y familiar que amenaza con desestabilizar el relato oficial sobre los últimos meses de vida del magnate textil. La Fiscalía de Barcelona ha cerrado filas en torno a las sospechas de un presunto homicidio, apoyándose en un arsenal de comunicaciones privadas que desvelan una relación paternofilial profundamente deteriorada y violenta. Los mensajes recuperados de los teléfonos móviles de los implicados se han convertido en el pilar central de la acusación contra el primogénito de la saga, Jonathan Andic, actualmente investigado por la muerte de su padre.

El Ministerio Público ha utilizado el contenido de varios informes de los Mossos d'Esquadra para oponerse firmemente al recurso presentado por la defensa de Jonathan Andic. Los abogados del heredero buscaban tumbar la fianza de un millón de euros que la jueza instructora le impuso tras abrirse las diligencias por el supuesto homicidio. Sin embargo, para la Fiscalía, el riesgo y los indicios criminales justifican con creces las medidas cautelares.

El trasfondo de esta batalla legal se remonta, al menos, a mediados de 2024. Cinco meses antes del fallecimiento de Isak Andic, la familia se encontraba inmersa en una terapia psicológica para intentar salvar un vínculo que ya estaba completamente roto. En julio de 2024, Jonathan Andic envió un revelador mensaje de WhatsApp a su padre en el que, si bien intentaba celebrar los supuestos avances de las sesiones con la psicoterapeuta, dejaba constancia de la gravedad de sus enfrentamientos pasados: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte", rezaba uno de los textos más duros que constan en el sumario.

En esa misma cadena de mensajes, el primogénito admitía la naturaleza insostenible de la convivencia y el desgaste emocional de ambos: "Comprendo que era imposible sanear nuestra relación, no me sorprende que la cuerda se rompiera".

Los mensajes del móvil como indicio clave del móvil del crimen

Para los investigadores y los fiscales del caso, estas comunicaciones no son simples desahogos familiares, sino la prueba de un móvil económico y personal perfectamente definido. La hostilidad manifiesta y los reproches cruzados —en los que también participó activamente la psicoterapeuta que trataba a la familia, cuyos mensajes también han sido intervenidos— reflejan un clima de tensión extrema en la cúspide de una de las mayores fortunas de España.

La defensa del investigado insiste en situar estas frases dentro del contexto de una terapia de confrontación y niega cualquier vinculación de Jonathan Andic con el posterior deceso del empresario. Por el contrario, la Fiscalía argumenta que el análisis conjunto de los teléfonos de Isak, Jonathan y la terapeuta ofrece una cronología sospechosa que justifica mantener al hijo del fundador bajo una estricta vigilancia judicial y con el patrimonio retenido de forma preventiva mientras concluye la instrucción.