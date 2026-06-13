La desaparición de Juan Navarro, conocido como Juanete, parecía uno de tantos casos sin resolver archivados con el paso de los años. Sin embargo, más de tres décadas después, una confesión familiar ha cambiado por completo el suceso. En el programa En Casa de Herrero de esRadio, Alfonso Egea ha analizado una historia que ha conmocionado a la localidad alicantina de Denia: un hombre que nunca desapareció voluntariamente, sino que, según los testimonios conocidos ahora, fue asesinado por varios miembros de su propia familia.

Los hechos se remontan al 15 de agosto de 1993. Según la reconstrucción realizada a partir de las confesiones y declaraciones posteriores, Juanete, de 27 años y con problemas relacionados con las drogas, acudió a la vivienda familiar. Allí se produjo una discusión que habría terminado de forma trágica. La versión inicialmente relatada apunta a que su madre le atacó por la espalda con un destornillador, mientras que su padre le golpeó en la cabeza. Posteriormente, con la ayuda de una hermana y del marido de esta, el cadáver habría sido descuartizado y enterrado bajo el suelo del corral de la casa.

La desaparición no fue denunciada hasta el año 2000. Egea ha explicado que la madre de Juanete presentó la denuncia presionada por su entorno familiar, después de años sosteniendo que su hijo simplemente se había marchado voluntariamente. Al ser mayor de edad y no existir indicios que apuntaran a un delito, el caso quedó archivado como una desaparición voluntaria.

La confesión

La clave de la historia llegó 33 años después de los hechos. Mariluz, una de las hermanas de Juanete y señalada como testigo de lo ocurrido, decidió revelar el secreto familiar cuando tuvo la certeza de que el delito ya había prescrito. Esa revelación desencadenó una cascada de testimonios y enfrentamientos dentro de la propia familia. Según ha relatado Egea, varios hermanos de la víctima confrontaron a su madre, Antonia, que terminó reconociendo en un primer momento que el cuerpo de Juanete seguía enterrado bajo el antiguo corral de la vivienda. Sin embargo, apenas 24 horas después se retractó y modificó su versión de los hechos.

Egea ha destacado precisamente esa sucesión de relatos contradictorios como uno de los aspectos más llamativos del caso. Primero la madre habría admitido su participación en la agresión, después responsabilizó exclusivamente a su marido, fallecido en 2009, y finalmente negó cualquier implicación. "Es muy difícil saber de las tres versiones cuál es la más acertada, aunque estadísticamente suele ser la primera", ha señalado Egea.

A pesar de la gravedad de los hechos confesados, la investigación penal no puede reabrirse. Egea ha recordado que la legislación establece que la prescripción de este tipo de delitos comienza a contar desde el momento en que se comete el crimen. En un caso como este, transcurridos 20 años sin avances judiciales relevantes, desaparece la posibilidad de exigir responsabilidades penales.

Esa situación ha provocado una circunstancia insólita: son los propios familiares quienes están costeando la búsqueda de los restos. Con sus propios medios han contratado a un albañil para excavar en la vivienda donde supuestamente fue enterrado Juanete. Durante los trabajos se han localizado varios huesos que ya están siendo analizados para determinar si pertenecen a la víctima.

Un entorno marcado por la violencia

Durante el programa, Egea ha contextualizado además el ambiente familiar en el que se produjo el crimen. Varios de los hermanos han denunciado públicamente haber sufrido una infancia marcada por los malos tratos. Algunos relataron episodios de extrema violencia por parte de sus padres, así como situaciones de abandono y explotación. Para Egea, este contexto ayuda a comprender el escenario en el que se desarrollaron los hechos, aunque no los justifica. También ha explicado que la decisión de Mariluz de contar lo sucedido probablemente estuvo motivada por la certeza de que ya no existirían consecuencias penales. En ese sentido, Egea ha comentado que el padre "mandaba a sus hijos a mendigar, a recoger chatarra, y llegaba borracho a casa". Además, un día le "amputó con un estilete los tres dedos de la mano a una de sus hijas". Pero Egea ha reflexionado sobre la prescripción del delito: "Un asesinato no puede dejar de ser perseguido ni a los 20, ni a los 25, ni a los 30".

Sin embargo, ha advertido que la ausencia de castigo judicial no evita otras repercusiones. "Lo que a lo mejor no le terminaron de decir era el terremoto social y familiar que esto iba a suponer", ha comentado.