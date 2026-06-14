'Crónica negra con Alfonso Egea': entró a por chuches para sus hijos y acabó descuartizado por una deuda

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la muerte de David Salazar, un vecino de Badajoz de 33 años cuya desaparición había sido denunciada el pasado domingo. El arrestado es el propietario de una panadería del barrio de Suerte de Saavedra, último lugar donde fue visto con vida Salazar, quien, según relataron sus familiares, había salido de su domicilio para comprar unas golosinas para sus hijos y nunca regresó. El sospechoso habría confesado los hechos a los investigadores.

La investigación dio un giro este martes tras el hallazgo del cadáver de la víctima en un camino cercano a la barriada de Tulio, a escasos metros de su vivienda. Aunque el caso permanece bajo secreto de sumario, las primeras pesquisas apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una deuda económica pendiente entre ambos. Decenas de familiares y amigos de Salazar se han concentrado este miércoles ante el establecimiento del detenido para exigir justicia, mientras la Policía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias exactas del asesinato.

Alfonso Egea, periodista de investigación, ha analizado En Casa de Herrero de esRadio el caso. Ha comenzado diciendo que "hay una cámara de seguridad justo encima de la entrada de la panadería y, después de hacer ciertas averiguaciones, se dan cuenta de que Juanfran, el panadero, tiene problemas con todo el mundo. De hecho, ejerce su actividad usurpando un local que pertenece a una franquicia de panaderías que también lo tiene denunciado. Por eso creen que tenía un problema económico con David Salazar, el desaparecido", ha explicado.

"Cuando ya se fijan en que es la persona más interesante para la investigación, le piden las imágenes al bar y se ve cómo David Salazar entra a comprar las chucherías para sus hijos, pero nunca salió. No salió ni ese día ni al siguiente".

"Y la siguiente imagen que se percibe es que Juanfran, el panadero, al día siguiente de la desaparición de David, no abre la panadería. Dos días después sí que lo vuelve a hacer y ahí es cuando se le ve con dos sospechosas bolsas de plástico abandonar el local. Bolsas de plástico que han sido encontradas a las afueras, junto al incendio de pasto y donde estaban los restos descuartizados de David", ha ampliado.

"Evidentemente, eso lleva a los investigadores a sentar a Juanfran en la comisaría y apenas tardan cuatro horas, entre pitos y flautas. Él reconoce los hechos y da una versión un poco edulcorada de cómo se produce la muerte, porque siempre se trata de introducir ahí elementos de lucha, de forcejeo, de "no tuve más remedio que matarlo". Eso lo dirá la autopsia".

Descuartizado

"Lo de descuartizar en este país, incomprensiblemente, es mucho menos grave de lo fácil que parece. Pero lo que están empezando a aprender los delincuentes es que es una pena irrisoria la que conlleva el descuartizamiento de un cuerpo. Él lo esconde, lo guarda, lo deja en un congelador y pretendía seguir con su vida y con su día a día normal hasta que se encontraran los restos, si el incendio que había provocado no los consumía", ha señalado Alfonso Egea.

"Se ha metido en un lío muy grande con el asesinato de David, pero creo que el lío es mayor porque lo ha perpetrado en una barriada donde, como podríamos comprobar en este momento, la sentencia que le caiga, que le caerá y será severa, va a ser poca cosa comparado con lo que en el barrio le desean. "Igual iba a resolver algún asunto que tenía. A ver, la deuda estaba ahí desde hacía mucho tiempo y David Salazar perseguía a Juanfran para que se la pagara. Pero no dejaba de ser la panadería donde estaban las chuches que le gustaban a sus niños", ha dicho. "No había una enemistad entre ambos. Había un problema económico, una deuda no saldada, pero no había un odio visceral", ha concluido.