Muere una joven de 21 años tras ser lanzada accidentalmente sin cuerda en un salto de puenting

Una joven de 21 años ha fallecido este sábado en la localidad brasileña de Limeira, en el estado de Sao Paulo, después de precipitarse al vacío durante una actividad de puenting organizada por una empresa privada. Según informa Europa Press, la víctima saltó desde el conocido Puente del Esqueleto sin la cuerda de seguridad necesaria.

De acuerdo con la Policía Militar, el accidente se produjo durante una sesión de bungee jump en la que, por causas que se investigan, no se ató la cuerda a la joven antes del salto. Como consecuencia de lo ocurrido, seis personas han sido detenidas por su presunta vinculación con la organización de la actividad.

Los equipos de emergencia desplazados hasta el lugar únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la víctima. Los sanitarios comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y no pudieron hacer nada por salvar su vida antes de que el cuerpo fuera trasladado al Instituto Médico Legal. El momento del accidente quedó registrado en vídeo y posteriormente fue difundido.

🚨🇧🇷 TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 13, 2026

Denuncia contra el Gobierno federal

Tras la tragedia, el Ayuntamiento de Limeira ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Gobierno federal de Brasil al considerar que existió una falta de actuación en materia de seguridad. El consistorio sostiene que llevaba meses reclamando medidas para reforzar el control en la zona.

Según ha explicado el municipio, desde comienzos de 2025 se habían realizado diversas gestiones administrativas ante las autoridades federales debido a las medidas de seguridad en el puente, aunque sin éxito. A juicio del Ayuntamiento, los hechos ocurridos este sábado hacen "insostenible la continuidad de esa omisión".

La administración local ha recordado además que la supervisión, el mantenimiento y el control de acceso de esta infraestructura dependen exclusivamente del Ejecutivo federal.

"Es necesario depurar la responsabilidad por la ausencia de control de acceso a una zona federal que desde hace años presenta riesgos conocidos y sigue sin tener las medidas de protección necesarias", ha afirmado el alcalde de Limeira, Murilo Félix.