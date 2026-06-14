Noche violenta en Echévarri: un centenar de personas lanza botellas contra la Ertzaintza y hiere a un agente

La Ertzaintza detuvo durante la madrugada de este domingo a un joven de 19 años acusado de agredir a un agente en las fiestas patronales de San Antonio de Echévarri (Vizcaya), en unos incidentes que acabaron con el lanzamiento de botellas contra los policías y con un agente herido que tuvo que ser trasladado al hospital.

Los hechos ocurrieron hacia las cuatro de la mañana en el barrio de Kukullaga, donde se celebran las fiestas del municipio. Según informó el Departamento de Seguridad, la Policía Local solicitó apoyo urgente tras detener a un joven por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y verse rodeada por un grupo numeroso de personas que mostraban una actitud agresiva.

Varias patrullas de la Ertzaintza se desplazaron hasta el recinto festivo y establecieron un cordón de seguridad para proteger a los agentes locales, que estaban siendo acosados por la multitud.

Durante la intervención, el hermano del primer detenido intentó impedir su traslado. Según la versión policial, increpó a los agentes y llegó a golpear el vehículo policial. Cuando uno de los policías locales salió del coche, fue rodeado por varias personas, lo que obligó a intervenir a los agentes autonómicos.

Fue entonces cuando el joven de 19 años empujó y golpeó en la cara a un agente de la Ertzaintza, por lo que también fue arrestado por un presunto delito de atentado contra la autoridad.

La situación se agravó poco después. Un grupo de alrededor de cien personas comenzó a lanzar botellas de cristal contra los agentes presentes en el lugar. Como consecuencia de estos ataques, un ertzaina recibió un botellazo en la cabeza y tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Ante la gravedad de los disturbios, la Ertzaintza desplegó varias patrullas de la Brigada Móvil, que lograron controlar la situación y devolver la normalidad al recinto festivo hacia las seis de la mañana.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes. Ambos quedaron en libertad durante la mañana de este domingo, a la espera de ser citados por la autoridad judicial.