Las inquietantes coincidencias que envuelven la muerte de Gaspi

El dantesco accidente aéreo que este domingo segó la vida de seis personas en Río de Janeiro, Brasil —entre ellas, el irreverente youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree—, ha trascendido la mera crónica de sucesos para adentrarse en el terreno de lo paranormal.

La comunidad hispanohablante, conmocionada por la extrema juventud del creador de contenido de tan solo 23 años, asiste atónita a una sucesión de macabras coincidencias y simetrías temporales que parecen extraídas de una novela de misterio. Horas después de que el helicóptero se estrellara contra el aparcamiento de un concesionario, los foros de internet se han convertido en un hervidero donde se analiza, fotograma a fotograma, el testamento audiovisual de un joven que, de alguna manera, pareció intuir su fatídico desenlace.

La coincidencia más objetiva, y por ello la más escalofriante, se esconde en su cortometraje de regreso titulado La vuelta de Gaspi , publicado el 23 de diciembre de 2024 tras dos años de misterioso silencio editorial. En los análisis meticulosos que ya inundan plataformas como Instagram y TikTok, los seguidores han rescatado una escena aparentemente intrascendente.

Gaspi sube a un taxi en Buenos Aires. La cámara, en un plano detalle fugaz, enfoca el marcador digital del vehículo. El número reflejado es, de forma fija, el "06:14". Una cifra que en su momento carecía de sentido, pero que hoy adquiere un significado fúnebre: el accidente se produjo exactamente el 14 de junio (14/06). La fecha de su muerte estaba grabada en el taxímetro de su propio sketch. Para mayor inri, algunos usuarios de redes sociales han señalado que el reloj de la aeronave o el reporte de los testigos situaron los prolegómenos del fatal suceso en una franja horaria que replica exactamente esos dígitos en el orden inverso.

Y no es el único. Hay otro videoclip llamada ‘Camino a La Velada’ donde el mismo número aparece. ‘Camino a la Velada’.

Es una coincidencia escalofriante, pero no la única:

La conexión con Jorge Luis Borges: Fanáticos y portales detectaron que el vídeo incluye referencias directas al escritor argentino Jorge Luis Borges. La coincidencia principal radica en que el autor falleció un 14 de junio, exactamente 40 años antes (1986) de la muerte de Gaspi.

Presencia de helicópteros: En varios de sus sketches y vídeos previos, incluyendo el material de su participación en el famoso evento La Velada del Año, Gaspi abordaba temáticas existencialistas o utilizaba tomas de helicópteros que hoy se interpretan de forma simbólica.

Las redes sociales se han llenado de debates entre seguidores conmocionados que consideran estas señales como una "predicción involuntaria" o un oscuro guiño del destino, mientras que otros lo atribuyen a una macabra y matemática casualidad estadística.

El estremecedor testamento digital del cámara de Gaspi ante el Cristo Redentor: la premonición que sacude las redes

Lucas Vignale publicó un vídeo místico cubierto por la niebla antes de perecer en el brutal choque de helicópteros en Brasil junto al célebre youtuber argentino y el cantante Oliver Tree.

Apenas unas horas antes de que la aeronave de matrícula PP-MAC colisionara en el aire y se pulverizara contra el suelo, Vignale recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una grabación que hoy, a la luz de los acontecimientos, estremece por su lúgubre carga premonitoria. El cineasta, de 28 años, capturó una escena en la cumbre del cerro del Corcovado, con la monumental e imponente silueta del Cristo Redentor recortada al fondo.

Una despedida envuelta en la niebla

En el metraje, que ya acumula millones de reproducciones en plataformas como Instagram , se observa cómo una densa, repentina y casi fantasmal neblina comienza a devorar la colosal estatua de Jesucristo hasta hacerla desaparecer por completo del encuadre. Es en ese preciso instante cuando Vignale gira el objetivo hacia sí mismo. Con un semblante desprovisto de cualquier atisbo de zozobra, el joven cierra los ojos durante un instante, para luego abrirlos dibujando una expresión de absoluta e inexplicable paz.

Por si la carga visual no resultara lo suficientemente sobrecogedora para la legión de seguidores que hoy llora su pérdida, el productor coronó la publicación con una única y rotunda palabra a modo de epitafio voluntario: "Dios".

La atmósfera mística del documento y el sutil gesto de Vignale clausurando sus ojos ante el Redentor han desatado un encendido debate en foros y comunidades virtuales. No son pocos los usuarios que, a través de debates en plataformas como Reddit , interpretan la escena no como una mera e infausta casualidad, sino como una auténtica premonición involuntaria; una suerte de despedida espiritual antes de que la parca se cobrara su tributo en los cielos brasileños.

El brutal siniestro, cuyas causas exactas ya están siendo objeto de una rigurosa investigación por parte de la Policía Civil de Río de Janeiro, segó de cuajo la vida de una delegación artística que cosechaba un éxito arrollador entre el público juvenil. Además de Vignale —reconocido en la industria por dirigir videoclips para figuras de la música urbana como Trueno o Nicki Nicole— y del propio Gaspi, que a sus 23 años arrastraba a millones de suscriptores con su bizarro humor callejero, en el aparato viajaba el conocido intérprete estadounidense Oliver Tree, el productor brasileño Lucas Frota y el piloto de la aeronave, Alexandre Souza.

Mientras los equipos forenses continúan con las complejas tareas de identificación de los cuerpos, carbonizados tras la fuerte explosión del aparato en el aparcamiento de un concesionario, el vídeo de Lucas Vignale ante el Cristo permanece inalterable en el ciberespacio. Una macabra coincidencia que, para muchos, demuestra que la frontera entre el destino y la fatalidad es, a veces, tan difusa como la niebla que ocultó aquel plano.