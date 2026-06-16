Detenido un matrimonio por dejar solos a sus tres hijos menores en un hotel al dar positivo por cocaína

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio extranjero por presuntamente dejar solos en un hotel de Benalmádena (Málaga) a tres hijos de corta edad, de los que dos —uno un bebé— habrían dado positivo por cocaína, han informado a EFE fuentes cercanas al caso.

Los niños se encuentran con cuidado médico y bajo custodia del Servicio de Protección de Menores de la Unidad Adscrita de la Junta de Andalucía, han informado fuentes policiales.

Los menores tienen cuatro años, dos años y seis meses, y sus padres los dejaron solos para irse de fiesta.

La pareja, un hombre de 41 años y una mujer de 28, ha sido detenida por un delito de abandono de menores y la investigación, que sigue abierta, la lleva el Grupo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que los menores están siendo atendidos en el Hospital Materno de Málaga.