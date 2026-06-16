Dos detenidos en Bilbao y Getxo por difundir propaganda terrorista de Hezbolá

La Policía Nacional ha realizado registros en inmuebles de Bilbao y Guetxo tras la detención de dos personas investigadas por su presunta relación con el grupo chií Hezbolá, en una operación que sigue abierta y bajo secreto de sumario.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por efectivos de la Comisaría General de Información en el marco de una investigación iniciada hace más de un año y dirigida por la Audiencia Nacional.

Detenciones y registros en Vizcaya

Las detenciones se han producido este martes entre las 12.00 y las 15.00 horas en ambos municipios vizcaínos. Los registros posteriores se han desarrollado en presencia de los arrestados y continúan en curso varias horas después del inicio del operativo.

Según fuentes de la investigación, los detenidos habrían desarrollado presuntas actividades de adoctrinamiento y propaganda a través de contenidos difundidos en redes sociales.

Investigación por propaganda en redes

Los arrestados serían los presuntos responsables de un canal de Telegram en el que se difundían vídeos propagandísticos vinculados a Hezbolá y a otros grupos armados, además de contenido relacionado con ataques contra objetivos militares.

La operación, que permanece abierta, no descarta nuevas detenciones, según las fuentes consultadas.