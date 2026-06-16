Muere un hombre de Cambados por un disparo de un policía durante el registro de su piso en una redada por narcotráfico

Un hombre de 31 años ha muerto en la mañana de este martes a causa de un disparo recibido durante el registro de su casa en el marco de una investigación judicializada por tráfico de drogas.

Según apunta en exclusiva La Voz de Galicia, la versión de la familia del fallecido y su abogado, Guillermo Presa, es que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, que prestaban apoyo en una operación que recorre varias localidades de O Salnés, accedieron al inmueble con orden judicial y forzaron la puerta de acceso. El joven, que estaba en la cama casi desnudo con su pareja, recibió un tiro en el hombro al levantarse.

Presa añade que su cliente no tenía arma alguna y que tampoco se encontró posteriormente en la vivienda.

El hombre fue trasladado en ambulancia para ser atendido a las 07:30 en Urgencias de la herida que le provocó el impacto. El abogado explica que recibían noticias del empeoramiento de su cliente hasta que les notificaron su muerte. La novia de Jonathan Señoráns, que estaba junto a él y fue testigo de lo ocurrido, ratificó la versión de su abogado: "Estábamos en cama y al escuchar el golpe en la entrada, él [su pareja] se asomó y recibió el disparo sin haber hecho nada. Nuestra habitación era un charco de sangre. Yo estaba en ropa interior y apenas me dejaron coger una sábana para cubrirme".

Fuentes de la Policía Nacional explican que al existir una investigación abierta por homicidio, y al tener que practicarse diligencias penales, se colaborará en todo lo necesario para aclarar lo que ocurrió en Corvillón. El alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, lamentó la muerte del joven y evitó hacer valoración alguna de este caso hasta que la investigación no esté en condiciones de precisar qué sucedió exactamente: "La situación es dura para todo el mundo, tanto para la familia como para la propia Policía, ya que seguramente no tenían intención de causar la muerte de esta persona".