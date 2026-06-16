Un joven mata a cuchilladas al logopeda de su hijo en Valencia al sospechar que abusó del menor

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación desde este pasado lunes por la tarde por el asesinato a puñaladas de un logopeda en Valencia a manos presuntamente del padre de un niño de dos años, que aseguró durante su confesión que el profesional habría abusado sexualmente de su hijo.

El detenido es un joven de 24 años de edad que se personó ayer en la Comisaría del municipio de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida del logopeda.

Las pesquisas, a partir del relato de los testigos y de la confesión del progenitor, apuntan a que el hombre habría irrumpido en la consulta con un arma blanca y habría pedido explicaciones a la víctima tras ver a su hijo con los pantalones bajados y sin pañal.

Al sospechar que el niño podría estar siendo víctima de abusos pidió explicaciones al profesional, que negó de manera insistente los hechos y al que mató finalmente durante la discusión.

Los hechos ocurrieron sobre las 18:15 horas de este lunes y los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

Varios medios de comunicación señalan que los hechos se produjeron en el barrio de Marxalenes de Valencia y que el fallecido es un logopeda que trataba al hijo del presunto homicida.