Una cámara oculta pone al sospechoso del caso Madeleine McCann de nuevo en el punto de mira

El creador de contenido escocés James English, presentador de un exitoso video podcast que cuenta con miles de suscriptores y millones de visualizaciones, ha grabado con cámara oculta las conversaciones que ha mantenido con el depredador sexual alemán Christian Brueckner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann a día de hoy pese a que la Fiscalía de su país no ha conseguido pruebas para mantenerle en prisión provisional, sin revelarle su identidad.

El pederasta no exclusivo –tiene a sus espaldas delitos sexuales contra adultos–, que salió de la cárcel el pasado mes de septiembre tras cumplir su condena por violar en 2005 a una anciana estadounidense de 72 años en su casa de Praia da Luz –la misma zona de la costa portuguesa en la que la pequeña británica fue secuestrada el 3 de mayo de 2007–, parece sentirse cómodo mientras charla con su interlocutor, a tenor de las imágenes publicadas por Anything Goes With James English en YouTube.

"Maddie me está jodiendo la vida"

Brueckner habla con naturalidad sobre asuntos que le comprometen. Entre ellos, el caso de la pequeña Maddie. "Me está jodiendo la vida", asegura en la grabación. "Así que, ¿por qué debería disculparme?", se pregunta. Ni siquiera se viene abajo cuando el entrevistador intenta que empatice con los padres de la menor.

"La policía está tratando de joderme todo el tiempo", señala. No puede salir a la calle y tiene que ocultarse para que no le molesten, según afirma. "Todo el mundo piensa que la maté", exclama. Él asegura que no lo hizo. Incluso afirma que no estuvo en la cárcel por la violación de la anciana por la que fue condenado.

En el punto de mira

En su opinión, la sentencia responde a una represalia por lo que le ocurrió a Madeleine. Cosa que le enfada. Brueckner reconoce –eso sí– que está relacionado con vídeos de abusos a menores y también que es el hombre que aparece en unos vídeos que se viralizaron en los que se decía que era él manteniendo relaciones sexuales en un coche.

En estos momentos la Policía Metropolitana de Londres estaría analizando los vídeos publicados por English para comprobar si hay algún hilo del que poder tirar para pillar al depredador sexual en un renuncio, junto con nuevos archivos que –según The Sun– probarían que la pequeña está muerta y Brueckner podría ser el responsable.