Cinco años de cárcel por agredir sexualmente a la novia de su hijo en Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena a cinco años de prisión para un hombre de 65 años. El motivo de la pena es la agresión sexual continuada perpetrada contra la pareja de su hijo, una joven que en el momento de los hechos tenía 19 años y residía temporalmente en el domicilio familiar ubicado en la capital andaluza.

La sentencia, que adquiere firmeza tras desestimarse el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado, detalla unos hechos que se remontan al verano de 2012. Por aquel entonces, debido a una serie de conflictos en su entorno, la víctima decidió trasladar su residencia habitual a la vivienda de su entonces novio y actual marido. Fue en ese escenario de supuesta confianza donde comenzaron los ataques por parte del suegro.

Según los hechos, la relación entre el agresor y la novia de su hijo fue "afectuosa" en un primer momento, pero progresivamente el hombre comenzó a sobrepasar los límites. Aprovechaba cualquier instante en el que ambos se quedaban a solas dentro de la casa para someter a la víctima. Las agresiones se iniciaron con besos en la boca no deseados, durante los cuales el condenado inmovilizaba a la joven agarrándola con violencia.

Las vejaciones continuaron en el tiempo y aumentaron en gravedad. El hombre utilizaba el hecho de que la chica dormía en el sofá del salón para asaltarla de manera sistemática. La despertaba a diario bajo el pretexto de que se fuera a descansar a la cama matrimonial junto a su esposa, momento que aprovechaba para agarrar la mano de la joven y dirigirla hacia sus propios genitales.

Tocamientos mientras dormía

Durante aproximadamente un año, la víctima padeció esta situación en absoluto silencio. El temor a las represalias y la angustia por la posibilidad de que su novio no creyera su testimonio impidieron que se atreviera a delatar al agresor. Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando el condenado accedió al dormitorio donde ella se encontraba descansando y le realizó diversos tocamientos de clara naturaleza sexual.

La joven decidió alertar finalmente a su pareja, expresándole su incomodidad al sentir que su progenitor se mostraba "especialmente cariñoso" con ella. Esto desencadenó un inevitable enfrentamiento familiar. El hijo confrontó a su padre en una intensa discusión, lo que motivó que la pareja abandonase las estancias principales y se viera obligada a acondicionar un cuartillo en el sótano del edificio hasta que lograron adquirir una vivienda propia.

La resolución judicial constata que la mujer sufre un trastorno postraumático derivado directamente del trato degradante infligido por el padre de su pareja. Esta situación obligó a su derivación clínica a la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío, donde los facultativos confirmaron la gravedad de las lesiones psicológicas.

Los médicos especialistas que la atendieron diagnosticaron episodios recurrentes de ansiedad y depresión. A día de hoy, la mujer continúa en tratamiento ininterrumpido.