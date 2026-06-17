Condenado a 22 años de cárcel por agredir sexualmente a sus dos hijastras menores durante una década

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre de 46 años a 22 años de prisión por agredir sexualmente de forma continuada a sus dos hijastras, que eran menores de edad cuando comenzaron los hechos. Según la sentencia, las agresiones se prolongaron durante cerca de una década desde que las niñas tenían 11 y 9 años. La resolución también fija indemnizaciones por un total de 180.000 euros y medidas de alejamiento y libertad vigilada.

Los hechos juzgados se remontan a 2011, cuando las dos menores se trasladaron a España para residir en la localidad alicantina de Altea junto a su madre y al acusado, con quien ella había contraído matrimonio.

La sentencia recoge que la conducta del procesado comenzó con comentarios de contenido sexual dirigidos a las niñas. Posteriormente, las agresiones sexuales se iniciaron el 29 de marzo de 2012, fecha en la que la mayor de las víctimas cumplió 11 años.

Agresiones a las dos menores

Según la resolución judicial, el acusado también agredió sexualmente a la hermana menor prácticamente desde el inicio de la convivencia familiar, cuando tenía 9 años.

Durante el juicio, celebrado el pasado 12 de mayo, el procesado se acogió a su derecho a no declarar. Su defensa solicitó la libre absolución y mantuvo la misma línea argumental sostenida durante la instrucción, basada en negar los hechos denunciados.

Sin embargo, el tribunal considera acreditadas las agresiones sexuales a partir de las declaraciones de las dos víctimas. La sentencia destaca que sus testimonios presentan los elementos necesarios para ser considerados prueba suficiente.

El tribunal avala la credibilidad de las víctimas

La Audiencia de Alicante subraya que la credibilidad de las denunciantes quedó reforzada por los informes psicológicos forenses incorporados al procedimiento.

Según recoge la resolución, las conclusiones de esos informes respaldan el relato de las víctimas y su estado psicológico, lo que llevó al tribunal a considerar probados los hechos enjuiciados.

Los magistrados concluyen así que existió una conducta continuada de agresión sexual sobre ambas menores durante años, dentro del ámbito de convivencia familiar.

11 años de prisión por cada delito

La sentencia impone al acusado once años de cárcel por cada uno de los dos delitos de agresión sexual continuada, uno por cada víctima.

La suma de ambas penas alcanza los 22 años de prisión, aunque el fallo especifica que el tiempo máximo efectivo de cumplimiento será de 20 años, de acuerdo con los límites establecidos en la legislación penal.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal acuerda una orden de alejamiento respecto a las dos víctimas. El condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros de ellas durante un periodo de 16 años.

La resolución también establece una medida de libertad vigilada durante diez años una vez finalice la pena de prisión.

Indemnizaciones por daño moral

La Audiencia Provincial de Alicante ha fijado igualmente la responsabilidad civil derivada de los delitos.

En este sentido, el condenado deberá indemnizar a una de las víctimas con 80.000 euros y a la otra con 100.000 euros, cantidades que el tribunal establece para compensar los perjuicios sufridos y el daño moral causado por los hechos. La suma de ambas indemnizaciones asciende a 180.000 euros.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El plazo para presentar ese recurso es de diez días desde la notificación de la resolución judicial.