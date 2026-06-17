El acusado de quemar a una bebé de 16 meses en Sevilla dice que fue un "accidente"

El hombre acusado de provocar quemaduras por agua caliente a una bebé de 16 meses en el municipio sevillano de Bormujos, que posteriormente falleció tras ser ingresada en el Hospital Virgen del Rocío, ha declarado que los hechos fueron un accidente. La juez de Instrucción número 11 de Sevilla ha acordado la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

El letrado de la acusación particular, Agustín Santana, que representa a la madre de la menor, ha informado a las puertas del juzgado de que el investigado ha sostenido en su declaración que todo ocurrió de forma accidental. Según su versión, dejó a la niña en la ducha, salió a por una toalla y, al escuchar un grito, regresó y observó cómo el agua caliente caía sobre la menor.

Santana ha señalado que esta explicación presenta "lagunas" y ha indicado que, a juicio de la acusación particular, no encaja con la gravedad de las lesiones sufridas por la menor, identificada como Leyre. La acusación ha insistido en la necesidad de contrastar esta versión con el conjunto de pruebas del procedimiento.

Medidas cautelares adoptadas por la juez

Durante esta fase inicial de la investigación, la juez de Instrucción número 11 ha adoptado medidas cautelares tras la audiencia celebrada este miércoles en los juzgados del Prado de San Sebastián, en Sevilla.

La resolución judicial incluye la retirada del pasaporte del investigado y la prohibición de salir del territorio nacional. Además, se ha establecido la obligación de comparecer en sede judicial los días 2 y 16 de cada mes mientras continúe la instrucción de la causa.

El Ministerio Público había solicitado estas medidas, así como la personación periódica del investigado en el juzgado. La defensa, por su parte, se había opuesto a la adopción de restricciones.

Peticiones de las acusaciones

Las acusaciones particulares, ejercidas por la madre y el padre de la menor, han solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del investigado. De forma subsidiaria, han planteado una prisión comunicada con fianza de 150.000 euros.

El letrado Agustín Santana ha subrayado que el procedimiento se encuentra en un momento relevante para la instrucción, y ha defendido la necesidad de adoptar las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal, que finalmente han sido las asumidas parcialmente por la juez.

El abogado de la familia paterna, Fernando Campos, ha señalado que la causa se encuentra en una fase inicial y ha apuntado que será necesario avanzar en la investigación para determinar si las medidas cautelares adoptadas evolucionan hacia otras de mayor alcance.

El caso se conoció tras las primeras informaciones aportadas por la madre de la menor, Andrea Búrdalo, que indicó que las quemaduras se produjeron durante el baño de la niña con su pareja sentimental. Posteriormente, la abuela materna describió que encontró a la madre en estado de alteración tras los hechos.