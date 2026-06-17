Golpe a la red de camisetas falsas del Mundial: 16 toneladas incautadas y 95 detenidos

Más de 66.000 camisetas y conjuntos de fútbol falsificados, con un peso superior a 16 toneladas, han sido intervenidos en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico ilegal de ropa deportiva vinculada al Mundial de fútbol 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La actuación se ha saldado, por el momento, con 95 detenidos en distintos puntos del territorio español.

La investigación se inició el pasado mes de abril ante la detección de un flujo constante de equipaciones falsificadas con destino a España. La operación se ha desarrollado bajo el marco de la plataforma europea EMPACT, con la participación y coordinación de Europol e Interpol, además de la colaboración de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Las pesquisas han permitido seguir la pista de una red dedicada a la distribución de camisetas de selecciones nacionales y clubes con jugadores destacados en el torneo. Parte importante de las falsificaciones imitaban equipaciones de la Selección Española y de futbolistas de gran proyección internacional.

Registros en 15 puntos del territorio nacional

Las actuaciones se han llevado a cabo en más de 15 localizaciones repartidas entre Madrid, Barcelona, Málaga, Elche y Dénia. En estos puntos se han realizado registros en naves industriales, domicilios, mercadillos y almacenes vinculados a la logística de distribución.

🚩Intervenidas más de 16 toneladas de equipaciones de #fútbol falsificadas que iban a distribuirse durante el Mundial de Fútbol 2026 ⚽️ 🚔Incautados más de 66.000 camisetas y conjuntos falsificados 👉Valor de venta en mercado de más de 7.000.000💶 🔹Registros: #Madrid,… pic.twitter.com/lzWCGXEEcs — Policía Nacional (@policia) June 17, 2026

Según la información facilitada por la Policía Nacional, la estructura detectada tenía capacidad para abastecer tanto la venta ambulante ilegal como la distribución a través de plataformas digitales y redes sociales. En los operativos se han intervenido también puntos asociados a empresas de paquetería utilizadas para el envío de la mercancía.

Miles de prendas listas para el mercado ilegal

Las prendas intervenidas reproducían escudos, diseños y elementos identificativos de distintas selecciones nacionales y clubes. De acuerdo con los investigadores, la calidad de los productos era inferior a la original, aunque su apariencia estaba diseñada para imitar las equipaciones oficiales del Mundial.

El material incautado estaba destinado a su comercialización en mercadillos y canales de venta no autorizados. El volumen de la operación refleja, según fuentes policiales, la dimensión logística de la red desarticulada en esta fase de la investigación.

Impacto económico en la industria deportiva

El valor estimado de venta de la mercancía en el mercado ilícito supera los 2 millones de euros, mientras que el perjuicio para los titulares de derechos de propiedad industrial alcanzaría los 7 millones de euros.

Las autoridades recuerdan que la falsificación de productos deportivos genera un impacto económico significativo en la industria, especialmente en eventos de gran alcance internacional como un Mundial de fútbol, donde aumenta la demanda de artículos oficiales.

Marco europeo contra la falsificación

La operación se integra en una estrategia coordinada a nivel europeo para combatir la falsificación de productos asociados a grandes acontecimientos deportivos. EMPACT articula acciones conjuntas entre fuerzas de seguridad de distintos países con el objetivo de identificar redes de distribución y reducir el mercado ilegal.

Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de las actuaciones policiales, que seguirán activas durante el desarrollo del Mundial.