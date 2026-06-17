Hallan un cadáver oculto en una nevera durante la búsqueda de un sospechoso de agresión sexual en Castellón

La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre localizado en el interior de una nevera en una vivienda de Castellón. El descubrimiento se produjo de forma fortuita durante una actuación relacionada con una denuncia por agresión sexual presentada contra un individuo vinculado al inmueble.

Según ha informado Las Provincias, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) acudieron a una vivienda situada en la plaza Pintor Sorolla para localizar al sospechoso. Durante la actuación en el domicilio encontraron restos humanos ocultos en un frigorífico, lo que llevó a los agentes a ampliar sus pesquisas.

Las investigaciones permitieron comprobar que el denunciado también disponía de otra residencia en Peñíscola. Ante esta circunstancia, la Policía Nacional solicitó la colaboración de la Guardia Civil para tratar de localizarlo.

Intento de fuga

Varias patrullas se desplazaron hasta la vivienda, donde reside la madre del hombre. A su llegada, la mujer explicó a los agentes que su hijo se encontraba allí, muy alterado, y que estaba amenazando con quitarse la vida.

Al percatarse de la presencia de los guardias civiles, el sospechoso intentó huir y acabó refugiándose en la buhardilla del inmueble, donde permaneció atrincherado durante un tiempo. Tras entablar conversación con él, los agentes lograron que abandonara su resistencia y finalmente se entregara.

Poco después, el hombre fue trasladado a un centro sanitario después de haber ingerido varias pastillas, según la información publicada por Las Provincias.

Identificación del fallecido

Mientras tanto, la Policía Nacional y la Guardia Civil tratan ahora de determinar la identidad de la persona fallecida encontrada en Castellón. Según recoge Las Provincias, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el cadáver pudiera corresponder a algún familiar que conviviera con el hombre denunciado por la agresión sexual.