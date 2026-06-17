La Policía busca material pedófilo en los dispositivos del logopeda asesinado en Valencia

La investigación sobre la muerte violenta de un logopeda de 32 años en Valencia ha entrado en una fase clave para determinar si existió algún indicio que respalde la versión ofrecida por el presunto autor del crimen, un joven de 24 años que confesó haber apuñalado al terapeuta al creer que estaba abusando sexualmente de su hijo, de dos años.

El sospechoso se entregó en la comisaría de Burjassot pocas horas después de los hechos y reconoció ante los agentes que había matado al profesional. El detenido aseguró que encontró a su hijo con el pañal bajado durante una sesión en la clínica y que actuó tras sospechar que el menor estaba siendo víctima de abusos.

Según ha revelado el diario Levante-EMV, el joven declaró que irrumpió en la consulta después de escuchar un grito del niño que identificó como similar a los que emite cuando le regaña. Al acceder a la sala, aseguró haber visto al menor con el pantalón bajado y el pañal desabrochado, una escena que interpretó de inmediato como un posible abuso sexual.

Más de seis puñaladas

De acuerdo con el mismo diario, el padre exigió al terapeuta que le mostrara unas supuestas grabaciones de seguridad que acreditaran que no había ocurrido nada. La discusión derivó en una agresión con una navaja de unos 15 centímetros de hoja, que terminó con la vida del logopeda. La víctima recibió más de seis puñaladas, al menos una de ellas en la zona del corazón.

Tras la agresión, el ahora detenido permaneció todavía algunos minutos en el local. Durante ese tiempo llegó incluso a abrir la puerta al siguiente paciente, un niño de nueve años que tenía cita programada esa tarde. Según el relato recogido por el mismo medio, el menor preguntó por el logopeda y recibió una respuesta escueta: "Vicent no está". Después, el hombre cerró la puerta y el niño se marchó junto a su madre sin llegar a entrar.

Otra de las incógnitas que centran las pesquisas es cómo accedió el sospechoso de nuevo a la consulta si abandonó previamente la sala de espera. Levante-EMV apunta que los investigadores tratan de aclarar si llegó a salir a la calle y dejó algún objeto para impedir que la puerta se cerrara completamente o si, por el contrario, permaneció siempre dentro de las instalaciones.

La consulta no tenía cámaras de seguridad

Por otra parte, según el diario Las Provincias, la clínica no disponía de cámaras de videovigilancia que pudieran registrar lo ocurrido ni en el interior de la consulta ni en el acceso al establecimiento. Este extremo complica la reconstrucción exacta de los momentos previos al homicidio y elimina la posibilidad de contrastar los hechos mediante imágenes, lo que quería el acusado, según su testimonio.

Ante la gravedad de las acusaciones realizadas por el detenido, los investigadores han iniciado registros y análisis destinados a comprobar si existe algún indicio objetivo que las respalde. Agentes de Homicidios y Policía Científica registraron tanto la clínica donde ocurrió el crimen como el domicilio del logopeda fallecido. Además, están examinando teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos en busca de material pedófilo que pudiera resultar relevante para la investigación.

Por el momento, las pesquisas no han hallado evidencias públicas que acrediten la existencia de abusos sexuales. De hecho, varios familiares y personas del entorno de la víctima han rechazado tajantemente esa posibilidad. Según el medio Las Provincias, el logopeda mantenía una relación estable de tres años, convivía con su pareja y cursaba estudios de Psicología además de ejercer como especialista en logopedia.

También numerosos padres de menores atendidos en la clínica han expresado su incredulidad ante las acusaciones. Según testimonios de familias recogidos en los medios señalados, llevaban años acudiendo al centro y aseguran no haber observado nunca comportamientos inapropiados. Algunos destacan que las consultas se desarrollaban en un entorno donde era fácil escuchar lo que sucedía en el interior debido a la distribución del local.

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación. Los agentes tratan de determinar si la percepción del detenido se correspondía con una situación real de abuso o si pudo producirse una interpretación errónea de lo que estaba ocurriendo durante la sesión terapéutica. El resultado de los análisis forenses, la revisión de los dispositivos electrónicos y las declaraciones de testigos serán determinantes para esclarecer el suceso.