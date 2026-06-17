La Policía traslada a Madrid a los dos detenidos en Vizcaya por vínculos terroristas con Hezbolá

Los dos hombres detenidos ayer en Vizcaya por su presunta relación con la organización terrorista Hezbolá han sido trasladados esta mañana a dependencias de la Policía Nacional en Madrid. Según fuentes policiales, la operación, que ha implicado la detención de estas dos personas en los municipios de Bilbao y Guecho, así como la realización de varios registros domiciliarios, se dio por finalizada en la noche del martes.

El motivo central de estas detenciones radica en la actividad de ambos arrestados en internet. Según los investigadores, los dos detenidos son los presuntos responsables de administrar y alimentar un canal en Telegram desde el cual se difundía en castellano propaganda terrorista. A través de esta plataforma, publicaban de manera constante vídeos propagandísticos no solo de Hezbolá, sino también de diversos grupos terroristas palestinos, combinados con imágenes ensalzadoras del régimen de Irán y de ataques directos contra soldados de Israel.

De esta manera, las fuerzas de seguridad continuarán con las pertinentes diligencias de investigación en relación con ambos individuos. Está previsto que permanezcan bajo custodia policial hasta el próximo viernes, momento en el que serán puestos a disposición del juez correspondiente en la Audiencia Nacional. Esta instancia judicial es la encargada de dirigir la operación, un despliegue que ha contado con la intervención decisiva de los agentes pertenecientes a la Comisaría General de Información, especializados en la lucha antiterrorista.

La difusión de este tipo de contenidos en lengua española supone un elemento de gran interés para los servicios de inteligencia y seguridad, dado que evidencia un intento claro por parte de organizaciones como Hezbolá de extender su influencia y capacidad de radicalización hacia el mundo hispanohablante. La organización terrorista ha intensificado su campaña propagandística en los últimos meses en el marco de su ofensiva contra Israel.

Cabe recordar que España mantiene un nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. En este contexto, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta fundamental para monitorizar y desmantelar los focos de radicalización en redes sociales. Plataformas como la utilizada por los detenidos en Vizcaya suelen emplearse como un instrumento esencial para el enaltecimiento del terrorismo, la captación de simpatizantes y la justificación de la violencia promovida por los satélites de Irán en Oriente Medio.