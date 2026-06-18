Detenido el hombre que huyó con su bebé tras atacar a su ex en Ponte Caldelas

La Guardia Civil ha detenido este jueves al hombre de 43 años que secuestró a su hijo, un bebé, después de haber agredido a su expareja en Ponte Caldelas (Pontevedra).

Tras día y medio fugado, ha sido localizado en la finca de la vivienda de su expareja, han confirmado fuentes oficiales de la comandancia de Pontevedra.

La detención se produjo minutos después de las ocho de la mañana de este jueves, ha concretado la Guardia Civil.

Acaba así un periplo que comenzó sobre las 16:15 horas del martes en el antiguo domicilio familiar, situado en la parroquia de Tourón.

El hombre acudió a la vivienda y golpeó a la mujer antes de abandonar el lugar a pie con el niño, con el que huyó por una zona forestal.

La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Montecelo de Pontevedra para ser atendida de sus lesiones y recibió el alta médica horas después.

Sobre las siete y media de la tarde, las patrullas policiales encontraron al bebé en las proximidades del cementerio y la casa rectoral de Tourón, donde el padre lo había dejado en un cruce de caminos.

El menor quedó bajo la custodia de un familiar hasta la llegada de la madre.

En el operativo de rastreo, que se ha mantenido hasta la localización del agresor, han participado patrullas de seguridad ciudadana y del servicio de protección a la naturaleza de la Guardia Civil, apoyados por drones, un helicóptero y perros de rastreo.