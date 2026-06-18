El horror de Colmenar: piden hasta 266 años de cárcel a los padres acusados de torturar y abusar de sus ocho hijos

El médico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y su esposa, detenidos en marzo de 2023 por presuntos malos tratos a sus ocho hijos menores en una vivienda de Colmenar Viejo, se enfrentarán a partir de enero de 2027 a un juicio en el que las acusaciones solicitan penas que alcanzan los 266 años de prisión. El procedimiento aborda presuntos delitos de agresión sexual, detención ilegal, malos tratos continuados y lesiones físicas y psíquicas.

La vista oral arrancará el 11 de enero de 2027 y está previsto que se prolongue hasta el 26 de febrero. Mientras la Fiscalía solicita 130 años de cárcel para cada progenitor, la Comunidad de Madrid, personada como acusación al ostentar la tutela de los menores, eleva su petición a 230 años para el padre y 168 para la madre. La defensa reclama la libre absolución.

Según los atestados de la Guardia Civil, la investigación comenzó el 17 de marzo de 2023, cuando el director de un instituto de Colmenar Viejo acudió a denunciar la situación de una alumna de segundo de ESO. La menor habría manifestado que tenía miedo de regresar a casa porque había obtenido malas calificaciones y temía ser agredida por su padre. También relató que días antes había sido golpeada con un rodillo de amasar de madera y que no había acudido a clase para ocultar las marcas de las lesiones. El director amplió posteriormente la información aportada a los investigadores y señaló que existían sospechas de que otros hermanos también sufrían malos tratos. Entre los indicios recogidos figuraban ausencias frecuentes a clase, castigos relacionados con la privación del sueño y restricciones en la participación en excursiones y actividades escolares.

Los testimonios

La investigación incorporó declaraciones de docentes, vecinos y familiares adultos que describieron un entorno familiar marcado por el aislamiento y el control sobre los menores. Según los testimonios recogidos durante la instrucción, varios hijos acudían al colegio con ropa deteriorada, escasa higiene y prendas de manga larga incluso durante épocas de altas temperaturas. Los investigadores también analizaron comunicaciones previas dirigidas a organismos públicos que alertaban sobre posibles situaciones de maltrato desde al menos 2018.

Entre los hechos investigados figura que uno de los menores habría sido atado con cinta adhesiva a la barandilla de una escalera de la vivienda. También se han recogido declaraciones que apuntan a largos periodos de aislamiento dentro del domicilio y restricciones para acceder a actividades de ocio.

Durante la instrucción también se incorporó la denuncia presentada por la madre de una amiga de una de las menores. Según esa denuncia, la adolescente habría enviado mensajes a través de redes sociales relatando presuntas amenazas y presiones dentro del entorno familiar. La investigación recoge, además, mensajes atribuidos a la madre en los que supuestamente recriminaba a una de sus hijas haber colaborado con las autoridades tras las primeras denuncias. Estos elementos forman parte de la documentación analizada por el juzgado y serán objeto de valoración durante el juicio.

Los delitos

La causa incluye presuntos delitos de malos tratos habituales, detención ilegal, lesiones físicas y psicológicas y agresiones sexuales. Entre las acusaciones figura la investigación de supuestos abusos sexuales cometidos por el padre contra dos de las hijas menores. También se analizan hechos relacionados con la exposición de las menores a contenidos pornográficos. La instrucción judicial considera igualmente distintos episodios de violencia física y psicológica ejercida sobre los hijos, así como posibles situaciones de violencia contra la madre.

El procedimiento afecta a ocho menores, cinco niñas y tres niños, que tenían entre 2 y 14 años en el momento de la intervención policial realizada en marzo de 2023.