Hallan posibles restos de semen en la ropa interior del logopeda asesinado en Valencia

Los agentes de la Policía Científica han encontrado posibles restos de semen en la ropa interior del logopeda asesinado en Valencia el pasado lunes a manos de un joven que sospechó que aquel había abusado sexualmente de su hijo.

Mediante la técnica del luminol, un compuesto químico que brilla al entrar con distintos agentes oxidantes, los agentes han hallado posibles restos seminales, tal y como ha adelantado Las Provincias. No obstante, estos restos deben analizarse en el laboratorio para confirmar los resultados. Asimismo, los investigadores busca material pedófilo en los dispositivos de la víctima.

Fue durante la inspección que se llevó a cabo en el lugar de los hechos en la mañana de este martes cuando los agentes han recabado uno de los indicios que podría confirmar la versión del presunto asesino, David G. S., de 24 años.

La clínica de logopedia se halla en la calle Ingeniero de La Cierva, en el valenciano barrio de Marchalenes. Fue allí cuando el presunto agresor apuñaló en repetidas ocasiones con una navaja de 13 centímetros al logopeda que trataba al hijo de aquel, cuyo nombre ha trascendido: Vicent. Este tenía 32 años. Según la información disponible, el presunto autor de los hechos tiene 24 años y no tenía antecedentes.

Según la versión del agresor, este sorprendió al logopeda en plena terapia con su hijo de tres años con una actitud sospechosa. Además, vio al niño sin pantalón y con el pañal quitado. Fue entonces cuando pensó que el terapeuta abusaba sexualmente de él y le pidió que le mostrase las cámaras de seguridad. Sin embargo, la clínica carece de sistema de videovigilancia.

Tras una discusión, el padre sacó la navaja y apuñaló al especialista varias veces. Uno de esos golpes fue mortal. La Policía Nacional halló el arma junto al cadáver de la víctima durante su inspección. Una vez cometido el crimen, el agresor se marchó a casa, donde dejó a su hijo. Después, se personó en la comisaría de Burjasot y confesó el crimen. La titular de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.