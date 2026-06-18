Incautan más de 70.000 euros en camisetas de fútbol falsificadas en un control de tráfico

La Guardia Civil de Cantabria ha intervenido en Astillero 705 camisetas de fútbol falsificadas que transportaba una furgoneta, cuya venta en original y en tienda supera los 70.000 euros.

Una patrulla fiscal de servicio en el citado municipio dio el alto a principios de este mes a un vehículo que podía haber infringido una norma de tráfico y para comprobar la matrícula, que tenía placas extranjeras.

Una vez identificado el conductor y su residencia legal en España, los agentes comprobaron que circulaba de forma antirreglamentaria porque había superado los plazos para la matriculación definitiva en España, por lo que fue denunciado por contravenir la normativa de Impuestos Especiales y de Vehículos.

Mientras realizaban estas gestiones, los guardias vieron que había siete cajas en la furgoneta y las inspeccionaron. Cada una contenía cien camisetas de fútbol, muchas de ellas de selecciones participantes en el Mundial, sin el marcado CE ni etiqueta legal y el conductor no tenía documentación que acreditara su adquisición o importación. También se encontraron cinco gafas de sol y un cinturón en las mismas condiciones que las camisetas.

Además de intervenir todos los efectos, se ha denunciado al conductor por una presunta infracción de contrabando, que se ha dirigido a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.