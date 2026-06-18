Muere una niña de 20 meses tras ser olvidada por su madre en un coche

Una niña de 20 meses de edad murió en un coche en la población de Schondorf, cerca de Stuttgart (suroeste de Alemania), donde había sido dejada por su madre que se olvidó de ella, informó la Policía local.

La madre, de 44 años, según el comunicado de la Policía, encontró a la niña horas después de haberla dejado en el coche y toda ayuda médica llegó demasiado tarde. En la zona donde está ubicada Schondorf los servicios de meteorología habían advertido de que podía producirse un calor extremo.

La temperatura en la zona de estacionamiento frente al gimnasio de escalada en el que se encontraba la mujer era de unos 28 grados a la sombra al mediodía. El coche probablemente se habría calentado rápidamente hasta alcanzar temperaturas insoportablemente altas. Incluso unos pocos minutos pueden ser mortales, especialmente para niños o mascotas.

Según la Fiscalía, se desconoce cuándo se realizará la autopsia a la niña, lo que esclarecerá las circunstancias de su muerte. Entre otras cosas, es necesario determinar en qué medida el calor pudo haber influido o si otros problemas de salud pudieron haber contribuido a su fallecimiento. Además, se debe investigar por qué la mujer dejó a su hija en el coche durante tanto tiempo.

El calor se vuelve crítico para los bebés y niños pequeños incluso más rápidamente que para los adultos: esto se debe en parte a que sudan menos y, por lo tanto, tienen más dificultad para regular su temperatura corporal, como explicó el Instituto Federal de Salud Pública (BIÖG). Al mismo tiempo, tienen un metabolismo más acelerado y, por consiguiente, generan más calor, especialmente cuando están activos. Además, su superficie cutánea es mayor en relación con su peso corporal que la de los adultos, por lo que necesitan más tiempo para adaptarse al calor.

El caso similar más reciente en España ocurrió el pasado 21 de mayo. Una niña de dos años murió en la localidad de Brión, en la provincia de La Coruña, tras quedarse encerrada durante horas en el vehículo de su padre. Según la investigación, el progenitor olvidó dejarla en la escuela infantil y se fue a trabajar sin percatarse de que la menor seguía en el interior del coche.

Según publican varios medios gallegos, el progenitor salió por la mañana en el coche con sus dos hijos en un recorrido que solía hacer a diario. Dejó al mayor en el colegio y, al recibir una llamada telefónica, olvidó a la pequeña y condujo a su lugar de trabajo. Estuvo trabajando toda la mañana y parte de la tarde sin percatarse del fatal olvido.