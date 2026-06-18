Tragedia en Fuengirola: muere un hombre tras chocar una moto acuática contra un barco en el muelle

Un hombre de 30 años ha fallecido este jueves tras una colisión entre una moto acuática y una embarcación en la localidad malagueña de Fuengirola, en un accidente ocurrido en el muelle del municipio poco antes de las seis de la tarde.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se ha registrado concretamente sobre las 17:53 horas, cuando varios testigos alertaron de un choque entre un barco y una moto acuática en una zona muy transitada del litoral fuengiroleño.

Aviso de los testigos y despliegue de emergencias

Tras las llamadas recibidas en el 112, se activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencia con la movilización de efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, socorristas de playa municipales y los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Los primeros en llegar al lugar se encontraron con una persona gravemente herida tras el impacto, por lo que se iniciaron de inmediato las maniobras de asistencia y reanimación.

Fallecimiento confirmado en el lugar del accidente

Pese a la rápida intervención de los servicios desplazados, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, de 30 años, cuyo fallecimiento fue certificado en el propio lugar del siniestro.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre si conducía la moto acuática o viajaba como acompañante en el momento de la colisión.

Investigación para esclarecer lo ocurrido

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar cómo se produjo el choque entre ambos vehículos en una zona portuaria de gran actividad turística durante estas fechas.

El suceso ha generado consternación en Fuengirola, especialmente entre los usuarios habituales del muelle, donde se concentran numerosas actividades náuticas de ocio en temporada estival.