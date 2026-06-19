A casi 200 km/h en una carretera de 100: investigan a un motorista cazado por la Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un conductor de motocicleta como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser detectado circulando a 191 km/h en un tramo limitado a 100 km/h en la carretera A-480 (Chipiona–Jerez).

La infracción fue captada por un cinemómetro instalado en un vehículo oficial durante un dispositivo de control de velocidad, según ha informado el Instituto Armado en una nota. El exceso de velocidad ha sido puesto en conocimiento de la autoridad competente al superar ampliamente los límites que pueden suponer responsabilidad penal.

Control en una vía interurbana

Los hechos se produjeron en una carretera convencional con limitación a 100 km/h, donde los agentes mantenían un operativo orientado a la vigilancia del tráfico y la prevención de excesos de velocidad.

En ese contexto, el sistema de medición detectó a la motocicleta circulando a una velocidad muy superior a la permitida, lo que activó el protocolo habitual en este tipo de infracciones.

Posible delito contra la seguridad vial

La Guardia Civil ha indicado que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal.

Este tipo de conducta puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la retirada del permiso de conducir entre uno y cuatro años.

La velocidad como factor de riesgo

El Instituto Armado recuerda que el exceso de velocidad reduce de forma notable el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado e incrementa la gravedad de los accidentes.

Circular por encima de los límites establecidos aumenta de forma exponencial el riesgo de siniestros graves o mortales, especialmente en vías interurbanas. La investigación permanece abierta para determinar las circunstancias concretas del suceso.