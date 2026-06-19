Apuñala a su compañero de piso en Móstoles por poner la lavadora de madrugada

La Policía Nacional ha detenido en Móstoles a un joven de 28 años acusado de apuñalar a su compañero de piso tras una discusión por poner la lavadora de madrugada.

Los hechos se produjeron el pasado domingo sobre las 02:15 horas en la calle Nardo, cuando la Policía recibió un aviso alertando de un apuñalamiento en el interior de una vivienda.

A su llegada al lugar, los agentes encontraron a la víctima en la calle, acompañado de su pareja y con la ropa encharcada de sangre fruto de una herida incisa en la parte derecha del abdomen, según han señalado fuentes policiales. Había conseguido huir de su atacante y una mujer, que también vivía en el piso, trataba de contener la hemorragia presionando la herida con una camiseta. El joven fue trasladado al hospital en estado muy grave.

En ese momento, la víctima, un joven paraguayo del año 2000, explicó a los agentes que su compañero de piso, un compatriota de 1998, le había apuñalado tras una discusión que había subido de tono. El origen de la trifulca fue poner la lavadora de madrugada.

Cuando los agentes accedieron al domicilio encontraron en la cocina el cuchillo del delito, y procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un intento de homicidio.