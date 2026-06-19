Cae la banda que mató a un feriante en Badajoz y el juez los deja en libertad provisional

La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Almería a tres personas implicadas en el homicidio de un feriante ocurrido en Villanueva de la Serena (Badajoz) en julio de 2025. Las detenciones se practicaron el pasado lunes, día 15, en el marco de la investigación denominada Operación Auditor, que ha permanecido bajo secreto de actuaciones por orden judicial.

El procedimiento ha estado dirigido por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Villanueva de la Serena, que decretó el secreto mientras avanzaban las diligencias. La investigación se ha prolongado durante 11 meses, hasta la localización de los presuntos implicados.

¿Qué sucedió?

Los hechos se remontan al 22 de julio de 2025, sobre las 10:00 horas, cuando dos individuos llegaron al Recinto Ferial de Villanueva de la Serena en un vehículo con matrícula manipulada. Según la investigación, accedieron a la zona de atracciones y dispararon contra dos varones que se encontraban en el interior de una furgoneta.

Como consecuencia de los disparos, uno de los ocupantes falleció y el otro resultó herido de gravedad. Tras el ataque, los autores huyeron del lugar en el vehículo, que fue abandonado y posteriormente incendiado en una zona cercana del municipio.

Las pesquisas policiales permitieron situar a los presuntos responsables en la localidad de Vélez Rubio (Almería), donde habrían fijado su residencia tras el suceso. Esta línea de investigación fue clave para avanzar en la identificación de los implicados.

Además de las tres detenciones, los agentes han identificado la existencia de un cuarto implicado, que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo condena por otro delito de homicidio, según la información facilitada por la Policía Nacional.

Registros en Almería y Badajoz

En los últimos días se han llevado a cabo dos entradas y registros en domicilios de Vélez Rubio (Almería) y Don Benito (Badajoz). En estas actuaciones se ha intervenido un importante arsenal y diverso material.

Entre los efectos incautados figuran una pistola, cuatro cargadores, cartuchos de distintos calibres, cinco chalecos antibalas, alrededor de 80.000 euros en efectivo y numerosos teléfonos móviles. Todo el material ha quedado a disposición judicial para su análisis.

En la operación han participado distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas el Grupo Especial de Operaciones (GEO), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Andalucía Occidental.

También han intervenido guías caninos de la Comisaría Provincial de Murcia y agentes de las brigadas de Policía Judicial de Don Benito, Lorca (Murcia) y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería.

A los tres detenidos se les imputan presuntos delitos de homicidio, lesiones, pertenencia a grupo criminal, hurto de uso de vehículo a motor, incendio intencionado y falsedad documental.

Tras pasar a disposición judicial, la Sección de Instrucción número 1 de Vélez Rubio (Almería) decretó su libertad provisional, según ha informado la Policía Nacional.