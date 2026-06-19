El juez deja en libertad a los dos detenidos por supuestos vínculos con Hezbolá

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la libertad provisional sin fianza para los dos hombres detenidos el pasado martes en Getxo (Vizcaya) por su presunta relación con el partido-milicia chií libanés Hezbolá. No obstante, les ha impuesto varias medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el magistrado también ha ordenado que ambos faciliten un domicilio y un número de teléfono para poder ser localizados de forma inmediata y que comparezcan cada quince días ante el juzgado.

Los dos arrestados fueron detenidos el martes en una operación desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, bajo la dirección de la Audiencia Nacional. La investigación, según fuentes policiales, se inició hace aproximadamente un año.

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De acuerdo con esas mismas fuentes, los detenidos estarían relacionados con actividades de adoctrinamiento y propaganda a favor de Hezbolá mediante la difusión de vídeos y comunicados. Durante la operación, los agentes registraron dos inmuebles situados en Bilbao y Getxo.

Mientras se desarrollaban los registros, un grupo de jóvenes se concentró en las inmediaciones de una plaza cercana a uno de los domicilios para increpar a los agentes y reclamar la puesta en libertad de los detenidos. Durante la protesta se escucharon consignas como "Zuek ere, txakurrak zarete" – "vosotros también sois perros" –, "Txakurrak hormara" – "policías al paredón" – y "Palestina resistencia".