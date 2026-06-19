Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 20 años en Artés tras salir a correr

El cuerpo sin vida de un joven de 20 años ha sido hallado en el municipio de Artés (Barcelona) después de que saliera a correr y no regresara a su domicilio, según han informado los servicios de emergencia. Los bomberos de la Generalidad localizaron al chico en una zona próxima a la fuente de las Tápies tras un dispositivo de búsqueda a las 3:34 de la madrugada.

El aviso se produjo después de que el joven no volviera tras salir a practicar deporte, lo que activó un operativo de búsqueda en el entorno en el que se le había visto por última vez. En las labores participaron efectivos de emergencias que rastrearon la zona hasta encontrar el cuerpo.

Localitzem sense vida a un jove que s'hauria accidentat a Artés, al Bages (avís 01.28h @112). El noi havia sortit a córrer i no havia tornat.#bomberscat @mossos @semgencat Informació ampliada ⬇️https://t.co/ghUwiSsBDw — Bombers (@bomberscat) June 19, 2026

Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. No han trascendido más detalles sobre lo ocurrido ni sobre el momento exacto en el que se produjo la muerte.

Dispositivo de búsqueda en la zona

Tras la denuncia de la desaparición, se desplegó un operativo en el entorno de Artés, centrado en las áreas rurales y caminos cercanos al itinerario habitual de salida del joven. La búsqueda se prolongó hasta que los equipos de emergencias lograron localizar el cuerpo en una zona de difícil acceso próxima a la fuente de las Tápies.

El entorno del joven había alertado de su ausencia tras comprobar que no regresaba de su salida para correr, lo que motivó la movilización de los equipos de emergencia en la zona.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la fuente de las Tápies, un área situada en el entorno natural de Artés. Se trata de una zona habitual para actividades al aire libre, lo que centró parte de las labores de búsqueda en los caminos y senderos cercanos.