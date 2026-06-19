Hallan muertos a un padre y su hija en una vivienda de Gerena (Sevilla)

La Guardia Civil ha localizado los cuerpos sin vida de dos personas, un padre de unos 50 años y su hija de unos 20, en el interior de una vivienda situada en la avenida de la Estación en la localidad sevillana de Gerena. Por el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, el aviso se recibió en torno a las 15:00 horas, cuando la madre y esposa, que llegó de trabajar desde un centro cercano al lugar de los hechos, alertó del hallazgo. El hombre y la joven estaban heridos y no reaccionaban, por lo que se movilizó el 112 y varias patrullas de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar, donde confirmaron la muerte de ambos.

Tras la confirmación del suceso, la Central Operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, que ha asumido la investigación. Las autoridades trabajan en esclarecer lo ocurrido y, por ahora, no descartan ninguna hipótesis.

La calle se encuentra cerca de la salida de la localidad sevillana hacia la vecina Aznalcóllar, y se encuentra acordonada mientras trabajan los investigadores. La Guardia Civil ha señalado que no se ofrecerán más detalles hasta que el avance de la investigación lo permita.