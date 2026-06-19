Un hombre de 50 años mata a su hija de 20 y luego se suicida, en Gerena (Sevilla)

La investigación sobre la muerte de un hombre de unos 50 años y su hija, de unos 20, en una vivienda de Gerena (Sevilla) apunta como principal hipótesis que el padre habría acabado con la vida de la joven y posteriormente se habría suicidado, según fuentes cercanas al caso.

Los hechos ocurrieron este viernes en un domicilio situado en la Avenida de la Estación, donde se localizaron los cuerpos sin vida de ambas personas. La investigación, que dirige el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil, continúa abierta a la espera del resultado de las autopsias y de la práctica de diligencias.

La madre encontró los cuerpos

Según ha informado el instituto armado, el aviso se recibió en torno a las 15:00 horas, cuando la madre y esposa de las víctimas llegó al domicilio tras regresar de su trabajo en un centro cercano. Fue ella quien encontró a ambos en el interior de la vivienda y dio la alerta, lo que movilizó a los servicios de emergencia y a varias patrullas de la Guardia Civil.

La mujer, de unos 55 años y docente de profesión, tuvo que ser evacuada en ambulancia tras sufrir una crisis de ansiedad al descubrir la escena.

Principal hipótesis

Fuentes próximas a la investigación apuntan a que, en este momento, la principal línea de trabajo es que el hombre habría atacado a su hija, presuntamente mediante cortes —sin constancia del uso de armas de fuego—, y después se habría quitado la vida. Los investigadores descartan, por ahora, que se trate de un caso de violencia vicaria, ya que no constaban denuncias previas ni antecedentes relacionados con violencia de género o familiar.

La calle donde se encuentra la vivienda, en las inmediaciones de la salida del municipio hacia Aznalcóllar, permanece acordonada mientras los agentes realizan la inspección ocular y recaban pruebas. El suceso ha generado una gran conmoción en Gerena, donde la familia era conocida.

Luto oficial

Desde el Ayuntamiento de la localidad sevillana se han decretado tres días de luto oficial. La alcaldesa, María Tenorio, ha confirmado en una atención a medios que desde que han tenido conocimiento del suceso, el Consistorio ha puesto a disposición de la familia los servicios municipales de psicólogo y asistencia social.

De esta manera, han quedado suspendidas todas las actividades del municipio en una Junta de portavoces extraordinaria, tras la que la edil ha trasladado su pésame a la familia por "un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo". "Ha sido muy duro", ha concluído Tenorio.