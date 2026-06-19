La Policía Nacional detiene a un hombre que robaba a sus citas de internet mediante la sumisión química

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones que realizaba a través de la sumisión química. Según la información disponible, el presunto agresor drogaba a las víctimas que conocía a través de páginas de contactos. Posteriormente, robaba sus pertenencias en su hogar.

La investigación, a cargo de la Policía Nacional, comenzó tras recibir la primera denuncia, a la que sumaron más tarde otras tres, procedentes de Sevilla y Alicante.

El individuo seleccionaba a sus víctimas a través de una página de contactos online. Su método pasaba por, primeramente, ganar la confianza de estas y después concertaba citas que solían terminar en el domicilio de ellas. De este modo, el presunto agresor "aprovechaba cualquier descuido para administrar una sustancia química en la bebida de sus acompañantes". Cuando estas perdían el conocimiento, el hombre robaba los objetos de valor, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos antes de abandonar el lugar.

Los agentes han subrayado como un "factor de preocupación" el desconocimiento de la composición química que empleaba, puesto que una de las víctimas dijo que había permanecido en estado de inconsciencia total durante más de siete horas.

Finalmente, el sujeto ha sido detenido y dispuesto a disposición judicial, donde se ha decretado su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta a la espera de los resultados toxicológicos definitivos y no se destaca la aparición de más víctimas.