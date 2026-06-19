Muere un menor ahogado y otros dos están críticos en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Un menor ha fallecido ahogado y otros dos se encuentran en estado crítico tras tener graves dificultades para salir del agua en una zona de rocas ubicada en la conocida playa de la Arrabasada, según ha informado de manera oficial el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los hechos se han producido en torno a las 17:00 horas, en un momento en el que la playa aún registraba afluencia de visitantes. Un grupo compuesto por seis menores de edad se encontraba en el mar cuando, por causas que aún se están investigando, comenzaron a experimentar serios problemas para regresar a la orilla, viéndose superados por las condiciones del entorno rocoso.

Els dos joves en estat crític han estat traslladats en ambulancia a l'Hospital Joan XXIII El @semgencat també ha activat equip de suport psicològic — Protecció civil (@emergenciescat) June 19, 2026

La intervención urgente

De los seis jóvenes que conformaban el grupo, tres lograron alcanzar la costa por su propio pie, escapando de una situación de extremo peligro tras un gran esfuerzo físico. Sin embargo, los otros tres adolescentes quedaron atrapados en el agua, precisando de una intervención de carácter urgente por parte de los servicios de rescate que se desplazaron rápidamente a la zona.

Tras recibir el aviso a través de los canales de emergencia, el dispositivo de salvamento se movilizó de inmediato. Los efectivos del SEM lograron rescatar a los tres jóvenes afectados que permanecían en el mar. Lamentablemente, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de uno de ellos en el mismo lugar de los hechos, al no responder a las maniobras de reanimación. Los otros dos menores fueron estabilizados en la misma playa y trasladados en estado crítico al Hospital Joan XXIII de la capital tarraconense, donde permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos recibiendo atención médica especializada.

El operativo de salvamento ha requerido un amplio despliegue de distintos cuerpos de seguridad y emergencias para hacer frente a la situación. Por parte de los Bomberos de la Generalidad, se han activado hasta cinco dotaciones terrestres para llevar a cabo las labores de rescate en esta escarpada área de la costa, donde la peculiar orografía dificulta enormemente las maniobras de auxilio.