Pillados en Almería dos hombres con 30 kilos de marihuana cuando intentaban huir a Rumanía

La Guardia Civil ha detenido en Níjar, en la provincia de Almería, a dos personas como presuntas autores de un delito contra la salud pública tras localizar 30,5 kilogramos de marihuana ocultos en dos maletas de viaje. La intervención se produjo durante un dispositivo de seguridad desplegado en un área de servicio de la autovía A-7, donde los agentes detectaron un vehículo cuyos ocupantes aseguraron que pretendían desplazarse a Rumanía.

La droga estaba distribuida en bolsas envasadas al vacío y preparada para su transporte. Además de la sustancia estupefaciente, los agentes intervinieron dinero en efectivo, teléfonos móviles y el vehículo utilizado. Los hechos ocurrieron de madrugada en el área de servicio de Bayyana, situada junto a la autovía A-7 a su paso por Níjar.

Según ha informado la Guardia Civil, una patrulla que realizaba labores preventivas observó un vehículo estacionado en una zona poco iluminada y ocupado por dos personas cuya actitud llamó la atención de los agentes. Tras establecer una vigilancia discreta, los guardias civiles procedieron a identificar a los ocupantes del automóvil, ambos de nacionalidad rumana y residentes en Roquetas de Mar. Durante las comprobaciones, los agentes detectaron que uno de ellos tenía vigentes varios señalamientos policiales, entre los que figuraba una prohibición de salida del territorio nacional.

Más de 30 kilos de marihuana

El nerviosismo mostrado por ambos ocupantes y sus manifestaciones sobre un próximo viaje a Rumanía motivaron una inspección más detallada del vehículo. En el maletero localizaron dos maletas de grandes dimensiones de las que, según el instituto armado, emanaba un olor compatible con marihuana. Al abrirlas, los agentes encontraron 31 bolsas transparentes envasadas al vacío que contenían cogollos de marihuana. La sustancia estaba repartida en 30 bolsas de un kilogramo cada una y una bolsa adicional de medio kilogramo, hasta alcanzar un peso total de 30,5 kilogramos.

La droga intervenida tiene un valor estimado de 57.281 euros, según los cálculos que ha realizados la Guardia Civil. Los agentes procedieron a la detención de los dos ocupantes del vehículo como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Además de la marihuana, fueron intervenidos 5.000 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y el automóvil utilizado para el transporte de la sustancia. La investigación deberá determinar el origen y el destino final de la droga, así como el papel desempeñado por cada uno de los arrestados.