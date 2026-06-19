Una partida de petanca termina en tragedia: un hombre muere tras una pelea entre dos jubilados

Las autoridades francesas han detenido a un hombre de 81 años acusado de provocar la muerte de otro jugador de petanca, de 68 años, durante una pelea ocurrida en la localidad de Mimizan, en el suroeste de Francia. El suceso ha conmocionado a la comunidad local, donde este tradicional juego es una actividad muy arraigada.

Según la investigación, el presunto agresor habría golpeado a la víctima en el rostro con una de las bolas metálicas utilizadas en la petanca durante una discusión que fue subiendo de intensidad hasta derivar en un enfrentamiento físico en plena pista de juego.

Una discusión que acabó en agresión mortal

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en una zona habilitada para la práctica de la petanca. Varios testigos relatan que la discusión entre ambos hombres comenzó por motivos aún bajo investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a tensiones previas entre clubes locales. La disputa habría escalado rápidamente hasta el punto de que uno de los implicados utilizó una bola del juego como arma, golpeando a su rival en la cara.

Poco después del impacto, la víctima sufrió un paro cardíaco. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron reanimarlo, certificando su fallecimiento en la propia pista.

Rivalidades previas y ola de calor como posible detonante

Las primeras informaciones señalan que el conflicto podría haberse originado cuando un grupo de jugadores solicitó usar una pista con sombra para protegerse de las altas temperaturas, que superaban los 30 grados en la zona.

A ello se suma la existencia de una rivalidad previa entre clubes locales, lo que habría contribuido a elevar la tensión hasta desencadenar la pelea.

Investigación en curso y autopsia clave

El sospechoso, de 81 años, fue detenido poco después de los hechos y permanece a disposición judicial a la espera de comparecer ante el juez. La Fiscalía de Mont-de-Marsan ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento. La autopsia será determinante para confirmar si el golpe fue la causa directa del paro cardíaco o si existían factores médicos previos.

Mientras tanto, el caso ha generado una fuerte conmoción en la localidad francesa, donde la petanca forma parte del día a día social de muchos vecinos.