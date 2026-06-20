El asesinato de Vicente, un logopeda de 32 años que atendía a menores con necesidades especiales en una clínica del barrio valenciano de Marchalenes, continúa rodeado de incógnitas. Aunque el autor confeso del crimen sostiene que actuó tras sorprender al profesional en una supuesta situación de abuso sexual hacia su hijo de dos años, los investigadores mantienen abiertas varias líneas de trabajo porque encuentran importantes contradicciones en su relato.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la tarde. Según la versión ofrecida por el detenido, dejó al menor en la consulta de Vicente y permaneció fuera. Minutos después, al escuchar llorar al niño, entró de forma repentina y aseguró haber encontrado al pequeño sin pantalones ni pañal. Convencido de que estaba siendo víctima de un abuso, exigió al logopeda que le mostrara las imágenes de las cámaras de seguridad y, acto seguido, le asestó una docena de puñaladas con una navaja de 15 centímetros.

Dos de las heridas, una en el cuello y otra en el corazón, resultaron mortales. Tras el crimen, el agresor abandonó el lugar con su hijo, lo dejó al cuidado de familiares y se entregó posteriormente en la comisaría de Burjassot, donde confesó lo sucedido.

Mientras la jueza ya ha decretado prisión provisional sin fianza para el acusado, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa reconstruyendo lo ocurrido. Los agentes han analizado la consulta, han tomado declaración a numerosos testigos y han intervenido dispositivos electrónicos del fallecido para esclarecer si existe algún elemento que respalde la versión del asesino.

Sin embargo, quienes conocían a Vicente rechazan las acusaciones. Durante más de una década trabajó con niños en su clínica de Valencia y ninguna de las familias consultadas ha relatado comportamientos extraños. Al contrario, muchos destacan su profesionalidad y el papel que desempeñó en la evolución de sus hijos.

"Severas contradicciones" en la confesión

En este contexto, Alfonso Egea ha advertido en el programa de En casa de Herrero de que la investigación debe analizar con cautela el relato del homicida. "Solo sabemos lo que cuenta el asesino confeso y hay que ponerlo en cuarentena, porque pasadas ya 72 horas desde el asesinato de Vicente, hay partes del relato que tienen severas contradicciones", ha señalado.

El periodista de investigación ha destacado especialmente una circunstancia que llama la atención de los agentes. Según la declaración del detenido, tras descubrir la supuesta escena de abuso su reacción inmediata fue pedir que le enseñaran las grabaciones de seguridad.

"Si tienes a tu hijo en la consulta de un logopeda, no de un médico de cabecera, no de un doctor que tenga que hacerle un análisis médico, sino de un logopeda, cuya función no requiere ni mucho menos despojar al niño ni de pañal ni de pantalón, ¿qué quieres ver en las cámaras? ¿Qué necesitas ver en las cámaras?", se ha preguntado Egea.

El arma del crimen

Otro de los aspectos bajo análisis es la navaja utilizada en el crimen. Según ha explicado el periodista, se trata de "una navaja de tipo bandolero, de 15 centímetros, que lleva ex profeso a la consulta". Una circunstancia que también alimenta las dudas sobre la secuencia descrita por el detenido.

Además, Egea ha recordado que los investigadores no están limitando el análisis de los dispositivos electrónicos de Vicente a la búsqueda de material pedófilo. "Se busca de todo", ha afirmado, insistiendo en que la acusación del padre del menor constituye por ahora "solamente un episodio no corroborado ni por nadie ni por nada".

En la misma línea, ha subraaydp que hasta la fecha no existe ningún antecedente que apunte hacia conductas irregulares por parte del logopeda. "No hay antecedentes en el historial de Vicente, no hay quejas de padres, no hay nada en su entorno", ha detallado Egea.

Las dudas también alcanzan a la conducta posterior al crimen. Para Egea, el comportamiento del asesino no encaja plenamente con la reacción impulsiva que cabría esperar de alguien que acaba de actuar presa de una emoción extrema.

"En un crimen apasionado, en un crimen en el que te lleva la rabia de proteger lo más preciado que tienes, que es la integridad sexual de tu niño de dos años, ¿qué es lo que hace a continuación el homicida?", ha planteado. El periodista ha recordado que, tras abandonar la clínica, el agresor llevó al menor a casa de sus familiares, se aseó y solo después acudió a entregarse a la Policía.

"Lo que hace el autor es construir un itinerario muy, pero que muy bien coordinado, hasta que ya todo está colocado y a las seis y media de la tarde se entrega en la comisaría de Burjasot", ha afirmado.

El único testigo, un menor de dos años

La investigación también trata de determinar qué ocurrió realmente en el interior de la consulta. El principal problema es que el único testigo directo de los hechos es el propio niño, un menor de dos años con dificultades de comunicación que precisamente acudía al centro para recibir tratamiento logopédico.

"Con el niño también se va a tener que intentar trabajar, porque es el único que realmente puede contar qué ocurre en esa consulta", ha explicado Egea. "No había cámaras. La idea de lo de las cámaras es algo que él saca a colación de forma espontánea", ha confirmado el periodista.

Respecto a la supuesta mancha biológica localizada durante la inspección ocular, el periodista ha pedido prudencia ante las informaciones publicadas en algunos medios. Según ha explicado, la reacción positiva obtenida mediante luz forense no permite concluir que se trate de semen.

"Podría ser semen, podría ser lejía, podría ser esmegma, podría ser orina, podrían ser un montón de restos biológicos", ha advertido. "El positivo existe, pero eso no significa que el positivo sea necesariamente una mancha de semen en la ropa del logopeda", ha añadido Egea.

¿Un conflicto?

Mientras avanzan las diligencias, los investigadores tampoco descartan que el conflicto entre víctima y agresor tenga un origen distinto al denunciado por el padre del menor y relacionado con las dos semanas de tratamiento que el niño llevaba recibiendo en la clínica.

Por eso, Alfonso Egea ha insistido en que la principal incógnita sigue siendo la verdadera motivación del asesinato: "Lo que puedo decir ahora mismo, con toda la precaución que implica el estado de la investigación, es que a Vicente lo mataron por un motivo muy importante para el asesino, pero no tenemos por qué ceñirnos exclusivamente a lo que él cuenta".

"A lo mejor hay otro motivo que el tiempo nos dirá, igual de grave, igual de importante, igual de efervescente, pero que no tiene por qué ser lo que le está contando ahora", ha concluido.