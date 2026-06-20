Muere un segundo niño en el hospital tras el accidente en una playa de Tarragona

Un segundo menor de 13 años ha fallecido durante la madrugada de este sábado en el hospital Joan XXIII de Tarragona como consecuencia del grave accidente registrado este viernes por la tarde en la playa de l'Arrabassada. Horas antes, otro niño de 12 años había muerto ahogado en la misma zona.

Fuentes hospitalarias han confirmado el fallecimiento del adolescente, que permanecía ingresado en estado crítico junto a otro joven de 13 años tras ser rescatados del agua. Ambos fueron trasladados de urgencia al centro sanitario después del incidente.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15.30 horas en una zona rocosa de la playa de l'Arrabassada, donde tres menores tuvieron serias dificultades para salir del agua. Uno de ellos murió en el lugar, mientras que los otros dos fueron evacuados en estado crítico.

El aviso movilizó un amplio dispositivo de emergencias integrado por seis ambulancias y un helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), además de efectivos de los Bombers de la Generalitat y de los Mossos d'Esquadra.

Con la muerte del segundo adolescente, el balance del suceso se eleva a dos fallecidos, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.