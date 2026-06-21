El caso que investiga la Policía Nacional en Castellón ha dado un giro inesperado. Lo que comenzó como una denuncia por una presunta agresión sexual en un domicilio particular acabó derivando en el hallazgo de un cadáver en el interior de un arcón congelador. Un descubrimiento que ha abierto una investigación compleja y que ahora trata de reconstruir qué ocurrió realmente en esa vivienda.

Según la información conocida hasta el momento, una joven de unos 20 años y origen asiático denunció haber sido víctima de una violación mientras trabajaba como empleada del hogar en la casa donde realizaba tareas de limpieza. La mujer relató que fue amenazada con un cuchillo por el propietario del inmueble y obligada a mantener distintos tipos de prácticas sexuales.

Tras la agresión, logró abandonar la vivienda convenciendo al presunto agresor de que no denunciaría lo ocurrido. Sin embargo, una vez en la calle, acudió junto a su pareja a denunciar los hechos, lo que activó de inmediato la intervención policial.

Los agentes acudieron al domicilio con una orden judicial y, en el registro de la vivienda, localizaron en un arcón congelador los restos de una persona de avanzada edad, un varón de unos 80 años. El hallazgo abrió una segunda línea de investigación paralela a la agresión sexual denunciada.

El detenido, un hombre de 40 años de nacionalidad española, fue arrestado horas después en Peñíscola tras atrincherarse en la casa de su madre, donde llegó a amenazar con ingerir pastillas. La policía intenta ahora esclarecer la relación entre el detenido y el cadáver encontrado en el congelador, así como las circunstancias de la muerte del varón.

Prioridad a la agresión sexual

En este punto, el periodista de investigación Alfonso Egea ha explicado en el programa En casa de Herrero que la investigación sigue abierta en varios frentes y que, por ahora, los hechos deben analizarse con cautela.

"Pues ahora mismo el sospechoso está en la escena del crimen con la policía. Creo recordar que era en la rotonda Pintor Sorolla y en Castellón. Ahora mismo hay una investigación multidisciplinar que están intentando componer un puzzle muy complicado en esa casa", ha señalado el periodista.

Egea ha subrayado que, a día de hoy, la prioridad de los investigadores es esclarecer la agresión sexual denunciada, mientras que el hallazgo del cadáver queda pendiente de los resultados forenses: "Se está reconstruyendo la agresión sexual terrible que sufre la trabajadora del hogar y estrictamente se está investigando eso, porque sobre el hallazgo del cuerpo del señor en el arcón fridorífico la respuesta va a llegar a través de la mesa de autopsias".

Varios días en el congelador

Sobre el cadáver, el periodista ha apuntado que la principal hipótesis es que podría llevar varios días en el congelador y que, por el momento, no se aprecian signos claros de violencia extrema, aunque todo está pendiente del análisis forense.

"Lo que a mí me han contado es que el cuerpo podría llevar unos 10 días dentro de ese arcón, que no tenían muy claro por el estado de congelación del cuerpo si se podía determinar la causa de la muerte de forma inmediata, pero no aparentaba una enorme violencia. Podríamos estar perfectamente ante una muerte no violenta y una ocultación del cadáver", ha dicho Egea.

El caso, sin embargo, mantiene abiertas múltiples incógnitas. Una de las principales líneas de investigación es si la muerte del hombre pudo ser natural o si, por el contrario, existe algún tipo de implicación penal en su fallecimiento. El hecho de que el cadáver permaneciera oculto en un congelador durante un periodo prolongado refuerza las sospechas de una posible ocultación posterior.

Mientras tanto, el detenido permanece sin colaborar con los investigadores y sin haber ofrecido una explicación coherente sobre lo ocurrido. La policía continúa reconstruyendo la secuencia de hechos en una investigación que, por ahora, avanza entre dos escenarios: una violación denunciada y el hallazgo de un cadáver oculto en una vivienda que esconde aún demasiadas respuestas sin resolver.