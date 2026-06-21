Muere el tercer menor herido crítico en el trágico ahogamiento en una playa de Tarragona

El tercer menor que permanecía ingresado en estado crítico tras el accidente por ahogamiento ocurrido el pasado viernes en la playa de la Arrabassada de Tarragona ha fallecido durante la noche del sábado en el Hospital Joan XXIII. Con esta muerte, ascienden a tres las víctimas mortales de una tragedia que ha conmocionado a la ciudad y a toda Cataluña.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, confirmó el fallecimiento a través de una publicación en la red social X, donde aseguró sentirse "profundamente conmocionado" por la pérdida del tercer joven afectado. "No hay palabras en estos momentos de dolor", señaló el dirigente catalán, que trasladó su apoyo y afecto a las familias y amigos de los menores fallecidos, así como a toda la comunidad del Club Deportivo La Floresta, equipo en el que jugaban los tres jóvenes.

Profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l’accident a la platja de l’Arrabassada de Tarragona. No hi ha paraules en aquests moments de dolor. Vull traslladar el meu escalf, afecte i suport a les famílies i amistats dels nois, i a tot el club CD La Floresta.… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) June 21, 2026

Illa también agradeció la rápida actuación de los profesionales sanitarios y de los cuerpos de emergencia que participaron en el dispositivo de rescate y atención a las víctimas.

La tragedia se produjo en la tarde del viernes, cuando un grupo de seis jóvenes se encontraba en una zona rocosa de la playa de la Arrabassada. Según las primeras informaciones, varios de ellos se lanzaron al agua pese a que ondeaba la bandera amarilla debido al fuerte oleaje.

Tres de los menores consiguieron salir del mar por sus propios medios, mientras que los otros tres tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia. Uno de ellos, de 12 años, falleció en el lugar de los hechos. Los otros dos, ambos de 13 años, fueron trasladados en estado crítico a centros hospitalarios, donde finalmente han perdido la vida.

Ante la gravedad de lo sucedido, el Ayuntamiento de Tarragona decretó tres días de luto oficial. Las banderas de los edificios municipales ondean a media asta en señal de duelo por los fallecidos.

La consternación se ha dejado sentir especialmente en el CD La Floresta, club en el que militaban los tres menores. Durante la jornada del sábado, alrededor de 150 personas, entre familiares, amigos, compañeros y vecinos, se congregaron en el estadio de la entidad para rendirles homenaje. En el centro del campo se instaló una bandera a media asta y se guardaron momentos de recogimiento en recuerdo de los jóvenes fallecidos.