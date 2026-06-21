Fallece en el hospital el niño de tres años ahogado en Mallorca

El niño de tres años que fue rescatado el pasado viernes de una piscina en una vivienda vacacional de Can Picafort, en el municipio mallorquín de Santa Margalida, ha fallecido este sábado en el Hospital Universitario Son Espases, donde permanecía ingresado en estado crítico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del viernes, cuando un conocido de la familia advirtió que el menor se encontraba inconsciente dentro de la piscina y alertó a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Santa Margalida, agentes de la Guardia Civil y personal sanitario del SAMU 061, que iniciaron las maniobras de reanimación y lograron recuperar al niño.

Una vez estabilizado, el menor fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital Universitario Son Espases, centro de referencia de Baleares, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Fuentes sanitarias habían informado de que su estado era muy grave y que permanecía bajo vigilancia médica con pronóstico reservado debido a las consecuencias derivadas del ahogamiento.

Durante más de un día, los profesionales sanitarios intentaron revertir la situación clínica del menor.

Sin embargo, el niño no pudo superar las lesiones sufridas y ha fallecido este sábado en el hospital. El suceso tuvo lugar en una vivienda destinada al alquiler vacacional situada en la localidad de Can Picafort, uno de los principales núcleos turísticos del municipio de Santa Margalida, en la costa norte de Mallorca. Las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente no han trascendido por el momento.

La rápida actuación de los equipos de emergencia permitió recuperar inicialmente las constantes vitales del menor antes de su traslado al centro hospitalario. En el operativo participaron efectivos sanitarios del SAMU 061, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que acudieron tras recibir el aviso de que un niño había sido encontrado inconsciente en la piscina.