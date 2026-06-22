A la cárcel por colarse en portales y dar brutales palizas a ancianos para robarles

Agentes de la Policía Nacional han logrado la detención de un individuo de 20 años en la provincia de Castellón, acusado de ser el presunto autor de una serie de tres robos con violencia. Los ataques, perpetrados a finales del año pasado, tuvieron como objetivo principal a varones de avanzada edad. La autoridad judicial ha dictado ya el ingreso en prisión provisional para el arrestado.

El arrestado se dedicaba a patrullar las calles en busca de personas con evidentes limitaciones de movilidad, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas para asegurarse de que no pudieran ofrecer ningún tipo de resistencia. Una vez elegido el objetivo, realizaba un seguimiento sigiloso por la vía pública hasta que el anciano llegaba a su domicilio. En el instante en el que la víctima abría la puerta, el delincuente aprovechaba para colarse rápidamente en el portal del edificio, donde cometía el asalto lejos de las miradas de posibles testigos.

Palizas para arrebatarles sus pertenencias

Ya en el interior de los inmuebles, el joven no dudaba en emplear una gran agresividad. Propinaba una severa paliza a los afectados para arrebatarles sus pertenencias, principalmente bolsos y carteras con dinero en efectivo o documentación.

Uno de los factores que dificultó inicialmente las pesquisas fue la movilidad geográfica. Las indagaciones revelaron que el sospechoso no residía en la ciudad donde perpetraba los ataques, sino que estaba afincado en otro municipio de la provincia. De este modo, se desplazaba habitualmente a Castellón con el único propósito de delinquir y, posteriormente, regresaba a su lugar de origen para refugiarse.

La culminación de este dispositivo se produjo con la reciente localización y captura del varón. Se le imputan formalmente tres delitos de robo con violencia y lesiones.